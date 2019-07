Tumori: cancro orale, in Lombardia visite ai consiglieri regionali

Milano, 8 lug. (AdnKronos Salute) - In Italia ogni anno vengono diagnosticati 4.500 nuovi tumori alla bocca, con una media di 3 mila morti, ai quali si aggiungono 5.500 tumori di laringe e faringe. Nonostante questi numeri, il cancro orale rimane "una malattia sconosciuta alla grande maggioranza dei cittadini italiani ed europei, con un dato drammatico che riguarda il ritardo diagnostico che ancora si registra per la patologia: circa 6 mesi tra i primi sintomi e la diagnosi". Lo segnalano i promotori dell'iniziativa di prevenzione 'Non nascondere la tua bocca', in programma domani 9 luglio a Milano a Palazzo Pirelli. Per l'occasione, dalle 9 alle 16 verranno effettuate visite ai consiglieri regionale e in generale al personale del Consiglio.

"Richiamare l'importanza di una corretta ed efficace azione di prevenzione" contro i tumori orali è l'obiettivo dell'appuntamento promosso dal Consiglio regionale della Lombardia insieme a un'alleanza di enti e associazioni impegnate sul tema in prima linea: l'università degli Studi di Milano, il Cenacolo odontostomatologico milanese, l'Onlus Acapo, il Dipartimento di Patologia orale dell'ospedale San Paolo di Milano, l'Associazione igienisti dentali italiani, il sindacato italiano di odontoiatria democratica e il sindacato italiano assistenti di studio odontoiatrico.

"Sigle dietro le quali - sottolinea una nota dal Pirellone - si identificano persone e professionisti che giorno dopo giorno si prodigano per sconfiggere una malattia che nel 50% di casi ha un esito mortale, e che pure potrebbe essere affrontata in tempo attraverso semplicissimi accorgimenti a partire da semplicissime visite periodiche".