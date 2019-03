Tumori: in Italia 2.400 casi l'anno cancro utero da Hpv, quasi mille morti

Roma, 5 mar. (AdnKronos Salute) - Ogni anno in Italia si registrano 2.400 nuovi casi di tumore della cervice uterina causati dal Papillomavirus. Con rischi elevatissimi: questa forma di cancro rappresenta, infatti, ancora una importante causa di morte per le donne. Si stima che nel 2018 in Italia tra le donne malate 986 siano andate incontro al decesso. Sono alcuni dati del Rapporto del Censis - 'Ko ai tumori da Papillomavirus' - realizzato con il supporto non condizionato di Msd Italia, presentato oggi a Roma.

L’Hpv - si ricorda nel Rapporto - è l’agente virale responsabile del carcinoma della cervice uterina, della vulva, della vagina, dell'ano, del pene, dell’orofaringe e di lesioni precancerose e lesioni genitali esterne (condilomi).