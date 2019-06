Tumori: online 'Tumorial', video-tutorial Int per adolescenti

Milano, 10 giu. (AdnKronos Salute) - Una nuova serie è disponibile da oggi su YouTube. Una serie diversa e innovativa, che rompe dei tabù e racconta quanto della malattia oncologica non è stato ancora detto, soprattutto dell’impatto, dei segni e delle cicatrici che può lasciare sui pazienti più giovani. Si tratta di Tumorial, la serie di video-tutorial realizzata dai pazienti adolescenti del Progetto giovani della Pediatria oncologica dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano (Int): 24 video in totale, 10 disponibili in rete da oggi e altri 14 online a partire da settembre, che raccontano con il linguaggio della quotidianità le esperienze e le situazioni più comuni, vissute dai pazienti di più lunga data con l’obiettivo di incoraggiare e supportare i coetanei appena arrivati in reparto, fragili e frastornati dalla diagnosi.

Ogni anno, in Italia, si ammalano di un tumore pediatrico 800 adolescenti tra i 15 e i 18 anni e in oltre 8 casi su 10 sono vivi a cinque anni dalla diagnosi. La ricerca ha portato innegabili miglioramenti, ma c’è un problema che permane da anni: ancora oggi, spesso sono trattati con protocolli per adulti a causa della carenza di studi clinici formulati ad hoc. "Tumorial rappresenta uno strumento estremamente utile nell’ambito del percorso di cura – sottolinea Andrea Ferrari, responsabile del Progetto giovani dell’Istituto - la malattia arriva nella loro vita come uno tsunami e solo un coetaneo che sta vivendo la stessa esperienza può capirlo in pieno e trovare le parole giuste per parlarne".

I video-tutorial realizzati dal Progetto giovani rappresentano un approccio innovativo di comunicazione nell’ambito della malattia oncologica. "Non posso che complimentarmi per questa iniziativa, assolutamente in sinergia con la linea del nostro Istituto", interviene Marco Votta, presidente dell’Int di Milano.

I video sono il frutto di oltre un anno di lavoro condotto fianco a fianco, tra pazienti adolescenti, medici, professionisti e artisti. Alla messa a punto dei video hanno collaborato 47 ragazzi tra i 14 e i 25 anni - 26 dei quali attualmente in cura presso il reparto di Pediatria Oncologica e 21 che hanno invece concluso il percorso terapeutico - che si sono confrontati sulle varie tematiche. Insieme hanno anche deciso chi di loro sarebbe apparso in ogni tutorial. Tumorial è stato reso possibile grazie al contributo dell'Associazione Bianca Garavaglia Onlus che da sempre supporta le attività del Progetto giovani, con il sostegno dell'Associazione Dudù for You Onlus.

"Ho incontrato ogni settimana i ragazzi del Progetto giovani – sottolinea Valerio Rocco Orlando, artista e regista che ha realizzato i video - Insieme a loro e al team di medici ed educatori ci siamo confrontati a livello collettivo sui singoli temi. La produzione dei video è diventata dunque un laboratorio di idee aperto, in cui tutti hanno dato il proprio contributo. Tra di noi si è instaurato un grande rapporto di fiducia: solo così è stato possibile sovrapporre il mio sguardo al loro, lasciandoli però autori delle proprie storie".