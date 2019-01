Tumori: Schittulli riconfermato presidente Lilt fino al 2024

Roma, 14 gen. (AdnKronos Salute) - Francesco Schittulli è stato rieletto, a scrutinio segreto e all’unanimità, presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt). A confermare la sua carica è stato il nuovo Consiglio direttivo nazionale che, con decreto del ministro della Salute Giulia Grillo, si è insediato a Roma, e che resterà in carica per il prossimo quinquennio.

Componenti eletti del Consiglio direttivo nazionale della Lilt sono risultati rispettivamente: in rappresentanza del Nord Italia, Marco Alloisio, direttore della Chirurgia toracica all’Humanitas di Milano; in rappresentanza del Centro Italia, Francesco Domenico Rivelli di Bologna; in rappresentanza del Sud Italia e Isole, Concetta Stanizzi di Catanzaro, eletta inoltre Vice presidente; e Giuseppe Curigliano, direttore dello Sviluppo di nuovi farmaci per Terapie innovative all’Istituto europeo di oncologia di Milano, designato dal ministro della Salute.

"Sono particolarmente soddisfatto ed orgoglioso della composizione del nuovo Consiglio direttivo nazionale Lilt - ha dichiarato il presidente Schittulli - che si è arricchito di due personalità oncologiche di eccellente caratura scientifica internazionale, quali Marco Alloisio e Giuseppe Curigliano". "Obiettivo per i prossimi cinque anni - afferma - è perseguire nella diffusione della cultura della prevenzione, intesa come primaria, con l’adozione di sani e corretti stili di vita, secondaria, ovvero la diagnosi precoce, possibile solo grazie ai controlli periodici, e infine la prevenzione terziaria, che si fa carico delle problematiche che insorgono nella vita di chi ha sviluppato un cancro, attraverso assistenza, riabilitazione fisica e psichica, reinserimento sociale e lavorativo".