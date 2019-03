Università: Francia verso stop a numero chiuso medicina

Roma, 21 mar. (AdnKronos Salute) - Francia verso la cancellazione del numero chiuso alla facoltà di medicina (ma anche a odontoiatria, farmacia e ostetricia). L'iscrizione, oltralpe, oggi è libera il primo anno ma prevede limiti per l'ingresso al secondo. Lo stop alle limitazioni, che dovrebbe partire dall'anno accademico 2020, è previsto dalla recente riforma sanitaria ed è stato votato martedì ad ampia maggioranza dall'assemblea nazionale.

La fine del numero chiuso dovrebbe permettere di aumentare di circa il 20% il numero dei professionisti formati, secondo la ministra della Salute Agnès Buzyn. Le agenzie regionali fisseranno comunque il numero necessario di studenti di medicina in funzione alle esigenze del territorio e l'attuale concorso per il passaggio al secondo anno sarà sostituito da un esame. i cui contenuti sono in discussione tra le università e i rappresentanti degli studenti.

Le prove saranno più 'leggere' rispetto al concorso e permetteranno a più studenti di completare il percorso, fornendo al territorio un numero maggiore di professionisti necessarie a colmare le attuali carenze.