Vaccini: Burioni, 'felice di poter essere d'accordo con Grillo'

Roma, 10 gen. (AdnKronos Salute) - "Sono felice di poter essere, per una volta, completamente d'accordo con Beppe Grillo. Su un tema così importante che riguarda la salute, la vita e il futuro di tutti". Così Roberto Burioni, promotore insieme a Guido Silvestri (docente all'Emory University di Atlanta, Usa) del 'Patto trasversale per la scienza', firmato anche da Grillo e Matteo Renzi. "Non conosco Beppe Grillo, ma immaginavo sarebbe stato difficile coinvolgerlo su questo tema. Non è stato così e ne sono contento. Il merito è di Guido Silvestri, collega e amico, con il quale ho lavorato per mettere a punto il 'Patto', e che conosce Grillo".

Il documento rappresenta un punto fermo per sancire, spiega Burioni all'Adnkronos Salute, "che la scienza è importante e non può essere svenduta o buttata via. E che la pseudoscienza è un pericolo per tutti. Era necessario, a nostro avviso, in un dibattito politico confuso, stabilire punti fermi. Quando si gioca a calcio - esemplifica lo scienziato - le squadre sono diverse e ognuno si impegna per la propria parte. Ma le regole sono uguali per tutti, altrimenti non c'è gioco. Abbiamo cercato di trovare un punto comune che sancisca che la scienza è fondamentale per la nostra società".

Il 'Patto' proposto, spiega ancora Burioni, "non permette fraintendimenti. E’ una base comune contro l'invadenza di fake news come vaccini contaminati o l'Aids che non esiste".