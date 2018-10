Vaccini: Castiglia, antimeningococco B oltre primo anno di vita abbatte rischi

Roma, 26 ott. (AdnKronos Salute) - "L'infezione da meningococco è la malattia batterica, prevenibile con vaccino, a più alto grado di mortalità, oltre che quella ad altissimo rischio di gravi conseguenze pertanto è importante proteggere i bambini. Attualmente la vaccinazione contro il meningococco B è offerta a tutti i nuovi nati, quella contro il meningococco C a tutti le coorti nel secondo anno di vita, ma è auspicabile che al di sopra del primo anno ci possa essere almeno una offerta vaccinale, in co-payment, per coprire almeno fino ai 5-6 anni di vita che è l'età nella quale è ancora elevato il rischio da meningococco B". Lo afferma Paolo Castiglia, docente Scienze mediche chirurgiche e sperimentali Università Sassari.

"Il rischio di infezione meningococcica. infatti - prosegue l'esperto - é altissimo nella primissima infanzia, diminuisce progressivamente fino ai 6-7 anni e poi aumenta di nuovo nell'adolescenza. Tuttavia, nonostante la diminuzione di rischio sia notevole dopo il primo anno, permane comunque un rischio rispetto alle altre fasce della popolazione. Pertanto - conclude - la copertura vaccinale oltre i primi 12 mesi di vita fino ai 6 anni è una misura che aiuta a ridurre l'impatto di questa malattia".