Virus Cina: per la prima volta ricreato fuori dal Paese

Roma, 29 gen. (AdnKronos Salute) - Un team di scienziati del Peter Doherty Institute for Infection and Immunity di Melbourne ha annunciato di avere ricreato per la prima volta in laboratorio, fuori dalla Cina, il nuovo coronavirus responsabile dell'epidemia di casi che sta spaventando il mondo. I ricercatori australiani l'hanno definita "una svolta significativa". La scoperta sarà ora condivisa con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nella speranza che possa aiutare chi sta lavorando a diagnosticare e combattere il virus.

"Ci siamo preparati a un evento come quello accaduto in Cina per molti, molti anni ed è proprio per questo che siamo riusciti a ottenere una risposta così in fretta", ha affermato Mike Catton del Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, citato dalla Bbc online.

Secondo gli scienziati, disporre di una copia del virus significa "poter avere un materiale di controllo" per "un test diagnostico precoce in grado di rilevare il virus nelle persone che non hanno mostrato sintomi". Il virus 'copia' "aiuterà anche nella valutazione dell'efficacia dei vaccini di prova che si stanno mettendo a punto", conclude Cotton.