Virus Cina, 'vaccino e stili vita sani per allenare difese'

Milano, 31 gen. (AdnKronos Salute) - "Vaccino e stili di vita corretti. Non c'è miglior allenamento per il sistema immunitario, se vogliamo parlare sulla base dei dati scientifici". A sottolinearlo all'AdnKronos Salute è Alberto Mantovani, scienziato italiano al top. Il direttore scientifico dell'Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) e docente di Humanitas University lo mette in pratica in prima persona, assicura. E ricorda una vera e propria 'formula matematica' amica delle nostre difese: 0-5-30.

"Zero fumo - chiarisce l'immunologo - perché oltre a essere cancerogeno è responsabile di malattie infiammatorie del polmone. Poi, 5 volte al giorno frutta e verdura fresca: una dieta ricca di questi alimenti dovrebbe essere nella nostra tradizione mediterranea, ma non lo è più. E infine 30 minuti al giorno di esercizio fisico che è stato osservato avere un impatto positivo sul sistema immunitario. Basta un'attività quotidiana moderata".

Il consiglio? "Facciamo le scale invece di prendere l'ascensore. Contribuiamo così a salvare il pianeta e a tenerci in forma", suggerisce Mantovani.

Oggi, confida lo scienziato, "io per esempio ho cominciato la mia giornata con una spremuta fresca. E in generale vado sempre a piedi. Tutti sanno che abito all'ottavo piano e di regola evito l'ascensore e faccio le scale. E' un'abitudine che tutti dovrebbero sposare. L'Oms nella sua sede ha dei cartelli che invitano proprio a salire le scale a piedi perché fa bene alla salute. Gli stessi messaggi li ho visti affissi anche nella metropolitana di Brescia. Sono rimasto davvero impressionato di questo, mi ha fatto molto piacere".