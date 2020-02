Virus, "incubazione potrebbe durare fino a 24 giorni"

Roma, 10 feb. (Adnkronos Salute/Dpa) - Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus "potrebbe durare fino a 24 giorni". E' quanto rivela un nuovo studio condotto, fra gli altri, dall'epidemiologo cinese Zhong Nanshan, lo scienziato conosciuto a livello internazionale per il suo lavoro nella gestione dell'epidemia di Sars nel 2003. Nell'articolo l'epidemiologo osserva come "l'incubazione potrebbe essere zero giorni o arrivare fino a 24, dieci giorni in più di quanto si credesse in precedenza".

L'articolo, che attende di essere sottoposto alla revisione di altri ricercatori ('peer review'), indica un periodo medico di incubazione di tre giorni.

Se le conclusioni di Zhong Nanshan dovessero essere confermate, andrebbero riviste le misure di quarantena messe in atto fino ad oggi. Il protocollo internazionale infatti prevede 14 giorni di isolamento per chi è risultato positivo al nuovo coronavirus, per chi è stato nelle zone a rischio o è venuto a contatto con i pazienti.

"Non è detto che la persona sia contagiosa per tutto questo periodo. Ma soprattutto occorre poi verificare bene tutti questi studi che arrivano in cosi poco tempo dalla Cina", commenta Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma, che all'Adnkronos Salute spiega: "Non è detto che per tutti i casi ci siano questi numeri così precisi, potrebbe trattarsi un caso singolo".