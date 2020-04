Affrontare la quarantena? Meglio se hai a disposizione un giardino

Avere un giardino è sempre stato considerato un valore aggiunto: chi non ama passare del tempo nel proprio personale spazio verde, svolgendo le attività preferite? Che si tratti di leggere un libro, di rilassarsi, oppure di eseguire la propria routine di yoga, si apprezza ancora di più se si fa circondati da un rigoglioso giardino.

A causa della pandemia in atto e della relativa quarantena, però, questa è diventata una fortuna: dovendo necessariamente restare confinati nelle proprie abitazioni, poter godere di qualche ora all’aria aperta, in tutta tranquillità e sicurezza è un notevole vantaggio.

Soprattutto durante questa Primavera abbiamo tutti bisogno, più che mai, di continuare a sognare, mantenendo salute, famiglia, amici, tempo al centro dei nostri pensieri. Dobbiamo avere la forza di fare spazio alle emozioni.

E qual è il posto migliore dove dedicarci ai pensieri positivi, se non in un “giardino perfetto”?

Ricrearlo è possibile, basta affidarsi a chi può regalarti questo sogno: Ambrogio Robot.

Si tratta del robot rasaerba che, da 20 anni, si prende cura di ogni tipologia di prato in completa autonomia e totale sicurezza, unendo innovazione tecnologica e rispetto dell’ambiente, contraddistinguendosi per i valori di qualità,libertà, scelta, futuro, bellezza e affidabilità.

I motivi per sceglierlo come alleato nella cura del proprio spazio verde sono molteplici: in primis, grazie ad Ambrogio Robot, il tuo giardino avrà un aspetto più sano e rigoglioso, in virtù del taglio mulching, preciso, minuzioso ed ecofriendly.

Inoltre, è un rasaerba studiato per ottimizzare efficienza e velocità di lavoro essendo completamente automatico, in modo da lasciarti più tempo libero da utilizzare come preferisci.

Le tecnologie impiegate sono all’avanguardia e pensate per adattarsi a tutti i tipi di aree verdi: piccoli giardini residenziali, semplici o complessi, pianeggianti o con forti pendenze, fino a grandi spazi verdi...esistono moltissimi modelli modulari, flessibili, dotati di nuove tecnologie a bordo che permettono di gestire aree distinte o integrate. È sufficiente scegliere quello congeniale alle proprie esigenze.

Per renderne l’utilizzo ancora più pratico e versatile, Ambrogio Robot è stato reso iperconnesso ed interattivo: si può configurare grazie al display touchscreen, nonché gestire e monitorare a distanza tramite la APP.

Il design è ricercato e innovativo, pensato per esaltare le linee del rasaerba e accrescerne le performance.

Ogni forma è ideata per adattarsi meglio agli stili del giardino, per evitare ostacoli, avvicinarsi ai bordi senza mai rinunciare alla perfezione del taglio erba anche nei punti più difficili.

Ogni linea è riconoscibile per il suo design ed i suoi colori, sempre contraddistinti dal Made in Italy: Ambrogio Robot è, infatti, pensato, progettato e prodotto in Italia e sviluppato da Zucchetti Centro Sistemi (ZCS).

Oggi più che mai, il Made in Italy è qualcosa da sostenere e tutelare.

Nell’ottica di cui sopra, ZCS ha lavorato volendo unire il piacere di stare in giardino con la libertà di goderselo, forte anche di un alleato smart #iostoingiardino #sempreconnessi

Dunque cosa aspetti? Scopri di più e ricevi un preventivo gratuito e senza impegno compilando il form

Se vuoi maggiori informazioni su Ambrogio visita il sito ufficiale.