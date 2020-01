Meglio un uovo all'aria aperta oggi o la blockchain domani?

La sensibilità dei cittadini è sempre più attenta al benessere animale non rinunciando al tempo stesso ad un prodotto salubre e di qualità. Ma cosa stanno facendo le aziende per migliorarsi? Siamo venuti in uno stabilimento produttivo del marchio COOP per scoprirlo.

Le uova a Marchio Coop non provengono mai da allevamenti in gabbia ma esclusivamente da allevamenti a terra o da allevamenti biologici. Da maggio 2019 tutti i prodotti Coop che derivano dalle uova usate nei prodotti industriali, come ad esempio nella maionese o nella pasta, derivano da galline non allevate in gabbia.

In entrambi i casi le galline possono muoversi liberamente godendo così di un maggior benessere animale. In aggiunta a questo è stato avviato un pilota di tracciabilità, grazie al quale tramite un QR Code presente sulle confezioni delle uova sarà possibile scoprirne la storia.