ANGI al Ministero degli Affari Esteri: intervista a Andrea Zanotti, Cmo Kpi6

Straordinario successo di pubblico e di contenuto per la manifestazione promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e da Affidaty Spa con la speciale partecipazione sottosegretario di Stato Ricardo Antonio Merlo e del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Vincenzo De Luca.

Un importante incontro volto alla creazione di una proficua sinergia e collaborazione tra l’ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Affidaty Spa e lo stesso Ministero, volto all’ ideazione e realizzazione di progetti tecnico-strategico- formativi in materia di sviluppo del mondo innovazione in tutte le sue forme, intesa soprattutto come internazionalizzazione, valorizzazione delle eccellenze e trasferimento tecnologico delle migliori iniziative e progettualità.

L’occasione è stata lieta anche per l’importante firma del protocollo di intesa internazionale firmato da ANGI (Presidente Gabrile Ferrieri) e Fije (Presidente Juan Manuel Barrero) by Affidaty SpA. FIJE (Federazione Iberoamericana dei giovani imprenditori) rappresenta un'organizzazione senza scopo di lucro considerata come il più grande organo rappresentativo di giovani imprenditori in America Latina.