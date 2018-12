"Diamo voce ai migliori giovani innovatori italiani": intervista a Gabriele Ferrieri, presidente Angi

Siamo stati alla conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Premio nazionale Angi - Associazione nazionale giovani innovatori - che si è tenuta questa mattina presso la Sala Stampa della Camera dei deputati a Roma. Il Premio, suddiviso in diverse categorie, nasce per dare un riconoscimento alle migliori iniziative dei giovani innovatori italiani, al fine di promuovere le eccellenze di carattere sociale, la ricerca scientifica e tecnologica, la formazione e la cultura, l'imprenditoria e l'innovazione digitale e sta raccogliendo il consenso e il supporto di numerose istituzioni italiane ed europee.

E' stato consegnato in anteprima il premio speciale Innovation leader awards a Bebe Vio, schermitrice italiana, campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale. Tutti gli altri premi verranno consegnati ai rispettivi vincitori in una cerimonia ufficiale il prossimo 14 dicembre.

L'intervista a Gabriele Ferrieri, presidente Angi.