Angi tra Innovazione e sicurezza: conferenza presso l’Ordine degli Avvocati di Roma

Il perimetro della sicurezza nazionale si è allargato. E vivere in un Paese “sicuro”, anche se il rischio zero non esiste, significa agire insieme per creare maggiore consapevolezza e migliori barriere contro ogni tipo di minaccia, da qualsiasi parte arrivi. A cominciare dal cyberspazio.

Di tutto questo si parlerà lunedì alle 15.30 nella prestigiosa sede della Corte di Cassazione a Piazza Cavour a Roma, ospiti dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in un importante incontro organizzato dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Interverranno all’incontro, moderato da Tonia Cartolano di SkyTg24, autorevoli voci del mondo delle istituzioni, della pubblica sicurezza e delle imprese.

Sarà un momento per scoprire insieme ai policy makers gli scenari e le sfide da affrontare nel prossimo futuro.

L'evento è organizzato da ANGI con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Forum Economia Innovazione - FEI, Columbia Alumni Association Italia e Drone Guardy.Agli avvocati partecipanti verranno riconosciuti 3 crediti formativi ordinari.

Per partecipare gratuitamente alla conferenza si prega di compilare il seguente link: http://tiny.cc/ANGI

Programma

SALUTI

Antonino Galletti – Presidente dell’Ordine degli Avvocati

Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori

Matteo Tanzilli – Vicepresidente ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori

DALLE ISTITUZIONI

TAVOLA ROTONDA modera Tonia Cartolano – SkyTg24

S.E.R. Vincenzo Paglia – Presidente Pontificia Accademia per la Vita

Pref. Franco Gabrielli – Capo della Polizia

Pref. Gennaro Vecchione – Direttore DIS

On. Angelo Tofalo – Sottosegretario alla Difesa

Prof. Giuseppe Busia – Segretario Generale Garante Privacy

DALLE IMPRESE ore 16.30

INTERVENTI modera Filippo Simone Zinelli – Titolare Studio Legale Persona e Giustizia

Giorgia Abeltino – Director Governments Affair and Public Policy South Europe – GOOGLE

Cristiano Cannarsa – AD – Consip

Eugenio Santagata – AD Cy4gate – Elettronica

Andrea Sassetti – Direttore Servizi Certificati – Aruba

Simone Russo – AD – Droneguardy

Maria Francesca Silva – Responsabile Sviluppo – Great Campus

Alessandro del Frate – Business development manager Sailpost – TD group

Niccolò Quattrini – COO – Affidaty spa

CONCLUSIONI

Elisa Serafini – Presidente FEI – Forum Economia Innovazione

Associazione Nazionale Giovani Innovatori

Ordine degli Avvocati di Roma

