Parte il Fondo Nazionale Innovazione: Enrico Resmini nominato Amministratore Delegato

È Enrico Resmini l’amministratore delegato designato del Fondo Nazionale Innovazione, che viene sbloccato oggi da Cassa Depositi e Prestiti. CDP designa poi i candidati ai CDA di SACE, SIMEST, Fintecna, CDP Immobiliare, CDP Investimenti SGR, Fondo Italiano d’Investimento SGR, Invitalia Ventures SGR, SIA e Salini Impregilo.

Con la nomina di Resmini entra quindi nell’operatività il “fondo nazionale di innovazione” denominato Invitalia Ventures SGR. Il fondo ha una dotazione che potrà arrivare fino a 1 miliardo e sarà a supporto dell’innovazione tramite investimenti diretti e indiretti.

Ecco le nomine indicate da Cdp:

Enrico Resmini (Amministratore Delegato)

Pierpaolo Di Stefano

Marco Bellezza

Isabella de Michelis di Slonghello

Lucia Calvosa

Antonio Margiotta

La figura di Resmini

Enrico Resmini è partner di EY, è stato Presidente della Fondazione Vodafone Italia e Direttore Ultrabroadband, Wholesale and Strategy di Vodafone Italia da settembre 2014, con l’incarico di guidare i progetti di trasformazione aziendale, l’evoluzione della banda ultralarga e l’offerta wholesale, insieme alla definizione delle strategie di medio e lungo periodo dell’azienda in Italia. Entrato in Vodafone nel 2012, Resmini ha ricoperto il ruolo di Direttore Residential, con la responsabilità dei servizi di telefonia fissa di Vodafone dedicati alle famiglie italiane. Vanta una lunga esperienza nel campo della consulenza strategica.

“È un risultato molto importante e un significativo passo avanti per l’Italia in termini di crescita e sviluppo. In più occasione come ANGI – Associazione Nazionale Giovani innovatori, attraverso il nostro “Manifesto per l’Innovazione” presentato alla Camera dei deputati e al Governo, abbiamo proposto la creazione di una cabina di regia per gli investimenti e la creazione di un fondo ad hoc a sostegno della crescita per le imprese. Dopo diversi annunci e attesa oggi finalmente è stato raggiunto un traguardo molto importante che potrà contribuire a rendere l’Italia una Smart Nation. Il tutto deve però essere un punto di partenza per nuove ed ulteriori azioni che possano essere di stimolo alla crescita dell’ecosistema Italia e noi come ANGI siamo in prima linea per dare il nostro contributo”. Ha commentato così Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI.