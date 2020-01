Anno nuovo, auto nuova. Ma al carburante nuovo chi ci pensa?

Gli italiani al volante si dividono in due categorie: quelli che pensano solo al portafogli e che, finché non trovano un distributore con prezzi ragionevoli, non si fermano, a costo di dover spingere l'auto fino a casa, e coloro che pensano all'efficenza del motore e alle prestazioni del veicolo e fanno il pieno solo di carburante cosiddetto premium senza badare al prezzo, solitamente maggiorato. È l'eterno dilemma dell'automobilista: quando si parla di carburante, è meglio la qualità o il risparmio?

Eppure, quest'anno, per la prima volta la risposta sarà molto semplice: entrambi! Da gennaio 2020, infatti, per tutte queste categorie c'è una buona notizia: IP ha lanciato sul mercato Optimo, il nuovo prodotto in grado di accontentare le più diverse esigenze, garantendo tutti i vantaggi di un carburante di qualità superiore senza andare a intaccare il prezzo a cui siamo abituati. Che significa? Innanzitutto, la qualità superiore, tipica di un prodotto premium, assicura benefici per quanto riguarda l'efficienza del motore: la nuova formula sviluppata da IP infatti protegge il motore dalla corrosione e favorisce la rimozione delle impurità, tanto che nelle vetture nuove riesce a prevenire fino all'85% della formazione di depositi nel serbatoio, mentre sulle auto più datate rimuove oltre il 50% di quelli già accumulatisi.

Con un pieno di carburante Optimo si riempie il serbatoio

di vantaggi perché si crea un circolo virtuoso: più il motore è in salute e migliori risulteranno le prestazioni del mezzo, con un risparmio sui costi di manutezione e una riduzione dei consumi di almeno il 2%. Questo, a sua volta, porta inevitabilmente con sé una diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera (variabile ovviamente a seconda dello stile di guida e delle condizioni del motore) a tutto vantaggio dell'ambiente.“

Ma IP ha pensato anche al portafogli dei suoi clienti, proponendo Optimo allo stesso prezzo dei carburanti standard, cosa che oggi non avviene scegliendo i prodotti premium della concorrenza, destinati, infatti, a una fascia di clientela più alta. IP propone quindi carburante di qualità superiore a un prezzo ottimo per tutti.

È indubbio, c'è un cambiamento in atto nella mobilità su strada. Optimo è la risposta conveniente ed efficiente di IP. Corri a provarlo nei Punti Vendita IP.

Anno nuovo, auto nuova. Al carburante ci pensa IP.