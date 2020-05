Ansia da rientro? Ecco un aiuto gustoso per chi viaggia in treno

Dopo gli sconvolgimenti causati dalla pandemia, stiamo progressivamente, a piccoli passi, cercando di tornare ad una parvenza di normalità, ovviamente con le dovute precauzioni.

Finalmente, è stato concesso di rivedere i propri cari, ed è ora possibile fare attività fisica all’aperto (sempre senza creare assembramenti). Alcuni esercizi commerciali hanno riaperto (con nuove indicazioni e regolamentazioni per essere a norma) e moltissimi uffici stanno richiamando il personale che, ad oggi, ha lavorato in smart working. Questo porterà moltissime persone a ritornare ad utilizzare i mezzi di trasporto, tra cui i treni.

Le stazioni ferroviarie a più alta concentrazione di partenze e arrivi in Italia, sono attive ma, ovviamente, i punti di ristoro sono ancora chiusi.

Ed è proprio per poter offrire il proprio contributo, e supportare coloro che si troveranno a dover prendere un treno presso le stazioni di Roma e Milano, che SottoCuoco - piattaforma di vendita online e consegna a domicilio di prodotti gastronomici Made in Italy - lancia l’iniziativa: #ripartiamoinsieme.

SottoCuoco non è nuova alle iniziative benefiche: già all’inizio dell’emergenza sanitaria, infatti, si è impegnata in attività a supporto di chi è più in difficoltà con la spesa solidale, ovvero la possibilità di donare prodotti gastronomici o una piccola cifra per regalare una spesa; con queste azioni, l’azienda desidera alimentare la solidarietà comunitaria, i cui membri si sostengono e si aiutano nel momento del bisogno, come in una famiglia.

Ecco perché, ora, desidera affiancare un ulteriore aiuto alla collettività che riparte, dando vita ad un nuovo progetto. SottoCuoco omaggerà i passeggeri con uno speciale Food Box da viaggio, così che possano rifocillarsi durante il tragitto. Il box sarà costituito da un panino gourmet, una bottiglia d’acqua da 0,5 l e un tovagliolo.

Per poterlo ricevere, i viaggiatori dovranno iscriversi al portale e indicare quale panino preferiscono ricevere, la stazione e l’orario di partenza.

Il Food Box sarà loro consegnato all’ingresso della stazione ferroviaria selezionata da un operatore di SottoCuoco munito di DPI (dispositivi di protezione individuale), così che tutto avvenga in totale sicurezza.

L’iniziativa #ripartiamoinsieme sarà valida dal 13 al 25 maggio nelle stazioni di Roma e di Milano. Per maggiori informazioni, visita il sito.

