Smaltire e trasportare i rifiuti abbattendo i costi? La rivoluzione per aziende e professionisti in un'app

Cer Manager è il primo network di settore che si affianca sia ai produttori di rifiuti (chi non lo è), al fine di classificare con facilità il rifiuto, che agli operatori del settore al fine di essere trovati sulla base di competenze tecniche specifiche con pochi semplici click. Un valido strumento per individuare facilmente gli attori di tutto l’ecosistema (impianti, trasportatori, intermediari e bonificatori), che è stato mappato su tutto il territorio nazionale attraverso le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti in base ai codici CER.

La geolocalizzazione dell’ecosistema rappresenta uno strumento irrinunciabile per misurare l’impatto del trasporto, rispetto alla scelta di dove conferire il rifiuto. Dare trasparenza ad un settore che oggi non ne ha, semplificare la gestione del rifiuto, elevare conoscenza e consapevolezza, generare un networking continuo tra gli operatori stessi. Facile, veloce e intuitiva, la sua app diventa un valido aiuto per raggiungere potenziali clienti e fornitori di servizi, collegando domanda e offerta in maniera trasparente e sicura con un notevole abbattimento dei costi e dell’impatto ambientale.

Cer Manager inoltre partecipa alla Riduzione, Riuso, Riciclo del Rifiuto per accelerare la transizione da un’economia lineare verso un modello circolare a tutela dell’ambiente che ci circonda. All’interno dell' app, fruibile da tutti i device, è presente anche un social network con chat privata e post pubblici e grazie alla rassegna stampa dedicata si può sempre rimanere aggiornati.