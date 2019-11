Arezzo sorprende con il Natale più unico e splendente che ci si possa immaginare

È il primo allegro segnale che il Natale si avvicina: decorazioni luminose che iniziano a fare capolino presso i centri dei paesi e di tutte le città. Come un cielo che si riempie di stelle, aumentano sempre più, rallegrando gli occhi e il cuore di ognuno. Illuminano vie grandi e piccole, tracciando sentieri di luce che sembrano voler guidare le persone che passeggiano verso luoghi magici e segreti.

E sarà proprio la luce l’elemento unificante di Arezzo, che accompagnerà i visitatori fino alla splendente Città del Natale!

Ogni via del centro storico e le rotatorie dei principali accessi alla città saranno decorate dalle tradizionali luminarie, ma non solo! Installazioni luminose vestiranno a festa i monumenti della città, come la Cattedrale, la Pieve, la Biblioteca, Piazza Grande. Il Palazzo Comunale, invece, diventerà un originale schermo su cui, grazie ad un mapping appositamente creato per la manifestazione, si ripercorrerà la storia di Arezzo: questo è Urban Lights.

Ma non finisce qui.

La Città del Natale è una manifestazione nata nel 2015 da un'idea del Comune di Arezzo e organizzata dalla Fondazione Arezzo Intour; giunta alla sua quinta edizione, riesce ancora a sorprendere. Dal 16 novembre al 6 gennaio, aprirà le sue porte e offrirà moltissime attrazioni ed eventi, da gustarsi con lo stupore e la meraviglia che solo il Natale sa portare.

La visita parte dal Christmas Village: in un’atmosfera nordica, l’area verde intorno alla Fortezza (“il Prato”) sarà vestita a festa e ospiterà molte attrazioni – un albero parlante, una Pista di Pattinaggio e uno Scivolo di Ghiaccio adatti a tutta la famiglia, nonché un mercatino dove deliziare occhi e palato con prodotti dell'enogastronomia e dell'artigianato.

Si passa, poi, alla Torre Panoramica, alta 40 metri (unica in Italia, simile a quella recentemente collocata accanto al London Eye), dove potranno salire grandi e piccoli, per vivere un’esperienza indimenticabile.

Se si parla di luci, la prima cosa che viene in mente sono le stelle, quindi non poteva mancare il Planetario, dove scoprire i segreti del cielo guidati da esperti e grazie all'ausilio di filmati fulldome theatre.

Per il relax dei più grandi sarà disponibile il Salotto del Prato, con una lounge area e un cocktail bar.

Obbligatoria una tappa ai mercatini di piazza San Jacopo e piazza Risorgimento e al Villaggio Tirolese, dove respirare l’atmosfera tipica del villaggio natalizio.

Ovviamente, non ci si dimentica dei più piccoli, che saranno deliziati da due attrazioni, in particolare: il Villaggio Lego (quasi 400 mq di esposizioni, mostre e laboratori con i mattoncini più famosi al mondo) e la Casa di Babbo Natale, dove si potrà visitare la camera dove lui dorme, giocare con gli elfi e incontrare il Santa Claus a led più alto del mondo.

Ecco che Arezzo si ammanta di un’aura di sogno, per accogliere chiunque voglia passare insieme splendidi momenti di festa.

Per avere un piccolo assaggio di cosa ti aspetta, visita il sito e resta aggiornato seguendo la Pagina Facebook.

Illumina il tuo Natale con quest’esperienza indimenticabile!