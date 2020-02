Arriva sul mercato una nuova attività di successo: delivery di cannabis light

Il mercato lavorativo e commerciale ha visto, negli ultimi anni, notevoli cambiamenti, complice il lungo periodo di crisi che l’Italia ha affrontato. Molte persone hanno quindi cercato di creare nuove nicchie e nuovi sbocchi lavorativi, che magari permettano di gestire in autonomia la propria attività e, evidentemente, che siano compatibili con le necessità degli acquirenti e con le richieste del mercato.

Per esempio, grazie alla legge 242/2016, è stata regolamentata la commercializzazione della cannabis; di conseguenza, sono nati (e, dal 2016 ad oggi, notevolmente aumentati) i grow shop. Tutto ciò ha creato terreno fertile per un’innovativa attività: la consegna a domicilio di cannabis legale! JoinToYou è stato precursore in questo campo: è stato infatti il primo a offrire questo tipo di servizio a Bologna e, in seguito, a Torino.

Oltre che comodo, questo servizio è utile per chi preferisce non rendere noti i propri acquisti. Ovviamente, i rider che lavorano per JoinToYou sono molto discreti e non hanno nessuna divisa o logo che possa identificarli, per poter garantire la privacy dei clienti.

I prezzi dei prodotti sono davvero concorrenziali (partono da € 5 al grammo), inoltre i clienti vengono premiati grazie alla fidelity card: ogni 10 ordini ricevono un prodotto omaggio.

I prodotti offerti rispettano i limiti di Thc imposti dalla legge e contengono, anche e soprattutto, CBD, l’altra principale sostanza contenuta nella cannabis, che ha proprietà antinfiammatorie e

immunomodulatrici, non è psicoattivo e non crea assuefazione.

Grazie alle loro caratteristiche, gli oli al CBD sono molto apprezzati, in quanto riescono a offrire sollievo ai clienti affetti da Sla, Sclerosi Multipla e dolore cronico/acuto.

L’opzione proposta, oltre ad essere ottima, è anche economica: il costo del trasporto è di soli € 2, con un minimo d’ordine che cambia a seconda della zona. A Bologna, il team di JoinToYou è operativo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24, mentre sabato e domenica dalle 12 alle 24. A Torino tutti i giorni dalle 18 alle 24.

In alcune zone, come Saluzzo e Savigliano (CN), è possibile preordinare i prodotti in qualsiasi momento: si verrà poi contattati telefonicamente per concordare orario di consegna. È, inoltre, disponibile un servizio di spedizione in tutta italia in 24/48 h con corriere espresso. Insomma, si tratta di un servizio su misura per le necessità di oggi, pratico ed efficiente.

La sua validità è dimostrata dall’apprezzamento espresso tramite le molte recensioni positive, nonché dal raggiungimento degli oltre 500 ordini mensili.

JoinToYou è stato il primo delivery di cannabis legale a Bologna e Torino e, da metà febbraio sarà operativo anche a Medicina, Castel Guelfo Bolognese, Castel San pietro terme e Budrio (BO)... ma non ha intenzione di fermarsi! Presto sarà disponibile anche a Modena, Milano, Roma, Firenze.

Sfrutta la possibilità di provare prodotti a base di canapa comodamente a casa tua!​ Ordinare è facile e veloce: si può fare tramite il sito, telefonicamente e con whatsapp/telegram. QUI tutti i contatti!

