Attenzione! Il Black Friday è finalmente sbarcato tra noi

Ci siamo! Siamo stati tutto l’anno col cannocchiale puntato in un'unica direzione, nell’attesa di avvistare il nostro obiettivo, l’abbiamo visto avvicinarsi a velocità di crociera, laggiù all’orizzonte e, finalmente, oggi è approdato: è il Black Friday ed è sbarcato con il suo carico di sconti, promozioni e offerte imperdibili. Come un’onda ci sta già sommergendo, non ci fa capire più nulla, non ci dà respiro, presi come siamo a dar la caccia alla nostra balena bianca, l’oggetto dei desideri, quello che abbiamo nel carrello elettronico da mesi e che non osiamo acquistare.

Eppure quest’anno siamo arrivati all’appuntamento carichi di stanchezza per il troppo lavoro, col budget limitato e con un solo reale desiderio: prenderci una vacanza. E allora perché non sfruttare questo giorno speciale proprio per regalarci una vacanza? Perché non cambiare obiettivo una volta tanto e non puntare a qualcosa di meno materiale di un semplice oggetto alla moda, ma di altrettanto soddisfacente? Perché dunque non cercare un’offerta che ci permetta di vivere qualche giorno di relax, lontano da tutto e tutti, serviti e riveriti, e perché no, coccolati? Perché non cercare un’esperienza che sia allo stesso tempo rilassante, divertente, emozionante, che ci consenta finalmente di viaggiare, di sognare, di giocare o semplicemente di riposare?

Ebbene, in occasione di questo Black Friday, c’è chi ha pensato a tutto e ha trovato il modo di soddisfare le nostre esigenze. L’offerta di MSC Crociere è perfetta per lavoratori stressati, per viaggiatori a caccia di luoghi da esplorare e per sognatori in cerca di emozioni. Una nuova formula di viaggio che consiste in Minicrociere di breve durata, dalle 3 alle 6 notti, da passare nel Mar Mediterraneo, ben diverse quindi dalle più classiche crociere a lungo raggio. E se durante il resto dell’anno i prezzi di questa tipologia di prodotto sono già ridotti proprio per la breve durata, oggi sono previsti ulteriori sconti, dal 30% al 50%, rendendo l’offerta a dir poco imperdibile e accessibile veramente a tutti. Con questa promozione la convenienza raddoppia, pur rimanendo intatti gli splendidi paesaggi, il comfort, l’intrattenimento e il lusso tipici di una crociera MSC.

E allora oggi, oltre ai soliti acquisti natalizi preventivi per amici e parenti, sfruttate il Black Friday per regalarvi qualche giorno per voi, per coccolarvi un po’, per staccare dal tran tran quotidiano e dal lavoro frenetico. Regalatevi il mare, le stelle, i paesaggi mediterranei. Regalatevi emozioni, sogni e nuovi ricordi da portare con voi per sempre.

Visitate il sito MSC dedicato alle Minicrociere per scegliere date, numero di notti, destinazioni e nave della flotta preferita o visualizzare direttamente una delle tante proposte in vetrina. E a quel punto non dovrete far altro che prenotare la vostra prossima vacanza con lo sconto a voi riservato.

E ricordate: una breve vacanza dura di più, se vissuta sul mare.