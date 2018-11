Black Friday all’orizzonte: inizia il count down!

Siete caldi? Vi prudono le mani per l’attesa? Siete già armati di contanti e carte di credito? Fate bene, perché il Black Friday, la famigerata giornata di shopping sfrenato a prezzi stracciati, è in vista.

Ebbene sì, il count down è cominciato, perché il 23 novembre è alle porte. Il consiglio è di sfruttare questi pochi giorni rimasti per dare un’occhiata preventiva a negozi e siti online e appuntarsi tutto ciò che potrebbe interessare per arrivare pronti al fatidico giorno, così da non farsi scappare neanche un’occasione, uno sconto, una promozione…perché si sa, in quel giorno ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Infatti, sapete cos’ha di bello il Black Friday? Che riguarda proprio tutti, nessuno escluso: ricchi come poveri, nerd patiti di elettronica, videogame e tecnologie come accaniti lettori di romanzi di ogni genere, amanti di vestiti, cosmetica e oggetti d’arredo come fissati di elettrodomestici e cercatori di gadget divertenti o all’ultima moda, addicted dello shopping online e del “mandami tutto a casa” come indomiti camminatori tra le affollate corsie di un centro commerciale. Abbiamo dimenticato qualcuno? Già, perché quest’anno c’è un’altra categoria che approfitterà del Black Friday: i viaggiatori.

Sì, perché se l’attesa fremente per il 23 novembre è cominciata, è altrettanto vero che c’è già chi pensa alle vacanze e scalpita per assicurarsi qualche giorno di relax lontano dallo stress di tutti i giorni, dallo smog e dal traffico della città.

E allora ecco che MSC Crociere, in occasione del Black Friday, vi solleva da questi fastidi cittadini e vi porta là, al largo, dove non esiste stress ma solo riposo, dove non esiste smog ma solo la piacevole brezza del mare e dove non esistono strade trafficate ma solo destinazioni… MSC Crociere offre un’occasione unica per chi cerca relax, divertimento e spensieratezza. Ancora qualche giorno dunque e potrete scoprire le fantastiche opportunità che soddisferanno i viaggiatori, ritempreranno i lavoratori ed emozioneranno i sognatori. Una nuova formula di viaggio per mare, perfetta per ogni periodo dell’anno, vi aspetta a prezzi super-popolari venerdì 23 novembre.

Di che si tratta? Parliamo delle Minicrociere MSC, esperienze da vivere in pochi giorni e con un investimento ridottissimo. Perfette per chi non ha mai provato l’esperienza della crociera e desidera un “assaggio” della vita a bordo della flotta di MSC.

E allora non resta che attendere venerdì 23 novembre per scegliere la Minicrociera dei propri sogni, nel frattempo teniamoci pronti perché, ormai lo sappiamo, in quel giorno può succedere di tutto.