Bricolage, arredo e giardinaggio: la nuova frontiera della consegna a domicilio

A praticamente due mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 i punti interrogativi ancora aperti sono molti, ma una cosa è certa: la pandemia ha cambiato – e verosimilmente continuerà a farlo ancora per un po’ – le nostre abitudini quotidiane, le dinamiche relazionali e le modalità di consumo.

Cambiamenti necessari per poter convivere con il virus e continuare a rispondere a quelle esigenze, a quei bisogni più o meno urgenti che, nonostante il quadro emergenziale, non vengono certo meno.

Ecco perché molte attività si sono attrezzate – spesso grazie a soluzioni innovative e originali – per poter continuare a erogare e garantire i propri servizi ai clienti pur a fronte delle limitazioni imposte dal distanziamento sociale.

E anche OBI non rimane certo guardare: la celebre catena di negozi di arredo, decorazioni domestiche e giardinaggio lancia infatti “Tu chiami, OBI consegna”, un nuovo servizio di vendita telefonica assistita e consegna a domicilio.

La dinamica del servizio è molto semplice e sul sito sono presenti tutte le indicazioni, che guidano l’utente durante l’acquisto attraverso quattro step.

Innanzitutto il cliente dovrà scegliere il prodotto o i prodotti desiderati e, una volta completata questa operazione, verrà indirizzato sulla pagina del negozio a lui più vicino che andrà selezionato per poter procedere con l’acquisto.

Concluso anche questo step, OBI fornirà infatti all’utente indicazioni sugli orari di apertura dell’esercizio e il numero di telefono da contattare per procedere con l’ordine e concordare la consegna direttamente a casa. Il pagamento delle merci acquistate e consegnate, invece, potrà essere effettuato a discrezione del cliente con bonifico bancario o carta di credito.



Ma non è finita qui: fino al 17 maggio la consegna è gratuita entro un raggio inferiore ai 30km dal punto vendita e per le spese superiori a € 300.

Insomma, un servizio comodo, semplice e soprattutto utile, realizzato a misura di cliente e modellato sulle sue esigenze.

Non resta che chiamare! A tutto il resto ci pensa OBI.