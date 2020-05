Cannabis legale a portata di Click!

L’attuale quadro emergenziale legato alla pandemia di Covid-19, le misure di distanziamento sociale necessarie al contenimento dell’infezione e il regime di quarantena che abbiamo vissuto negli scorsi mesi hanno avuto e – sebbene sia iniziata la discesa della curva dei contagi –continueranno ad avere una forte influenza sulle nostre abitudini e sui nostri comportamenti.

Chiaramente, l’influenza esercitata da questi fattori è e sarà più o meno forte a seconda delle caratteristiche dei diversi settori socio-economici. In ogni caso, a essere sicuramente rivoluzionate sono state le modalità di consumo e acquisto dei beni: in questi mesi, infatti, si è registrata una costante crescita sia in termini di volumi degli acquisti, sia in numero di transazioni negli e-commerce.

Questo sviluppo della spesa online non deve d’altronde stupirci: oltre a rispettare le indicazioni per il mantenimento del distanziamento, questa modalità d’acquisto esenta il consumatore da lunghe code e gli permette di comprare quel che desidera comodamente da casa, con un semplice click.

Non a caso la crescita degli e-commerce è stata trasversale e non riferita solo a determinati settori merceologici. Per esempio CBDexpress, e-commerce specializzato nelle infiorescenze di Cannabis Light, durante il periodo di lockdown ha quintuplicato il proprio fatturato.

Tuttavia, sarebbe ingiusto e limitante ricondurre questo successo solo ed esclusivamente alla quarantena: in questa crescita, infatti, gioca un ruolo chiave anche la qualità dei prodotti commercializzati dalla piattaforma e soprattutto la straordinaria rapidità della consegne gratuite, garantire 365 giorni l’anno.

In particolare, CBDexpress prevede consegne express (entro massimo 2 ore) nelle zone di Milano, Roma, Torino, Genova, Como e Monza Brianza.

Recentemente, inoltre, a corredo dell’attività dell’e-commerce, CBDexpress ha installato nuovi distributori automatici in Lombardia e Piemonte, portando a venti unità il totale dei distributori attualmente operativi. E non finisce qui: 8 nuovi distributori automatici sono in arrivo!