Cercasi candidati per progettare il futuro

Quarant'anni. È il tempo che ci vuole per progettare e realizzare il futuro. Il proprio e quello dell'intero pianeta. Elettronica, automazione, machine learning, IoT, IA... sono solo alcune delle rivoluzioni avvenute negli ultimi quarant'anni. Opera di visionari alla Steve Jobs che hanno cominciato nel garage di casa e sono finiti sulle copertine del Time, direte voi. Non necessariamente.

In Italia, nello specifico ad Arezzo, sono stati due studenti dell'Istituto Tecnico a fare grandi cose. E sì, anche in questo caso hanno iniziato a mettere a frutto la loro passione per l'elettronica proprio in un garage. Daniele Conti e Luciano Secciani, sono loro ad aver fondato, nel lontano 1979, SECO. Il periodo era quello del boom economico e il mercato dell'elettronica era appena agli inizi, eppure, nonostante un budget risicato, in soli 10 anni i due arrivano a realizzare il primo PC industriale in formato euro card del globo. Il loro segreto? Intraprendenza e lungimiranza.

Quarant'anni è il tempo che ci vuole per uscire dal garage di casa e creare un Gruppo che oggi impiega più di 400 persone, che opera su scala planetaria con uffici in Italia, USA, Germania, Cina, Russia, Argentina, India e Taiwan e che ha una propria rete di distribuzione. Un Gruppo, SECO, che nonostante la crescita internazionale, è riuscito a mantenere tutta la sua italianità: rimangono, infatti, sul suolo nazionale le due sedi produttive: quella di Tregozzano di circa 5.000 mq, adibita alla vera e propria produzione delle schede e, a 10 km da lì, ad Arezzo, la cosiddetta sede "rossa" (dal colore dello stabile), uno stabile hi tech di 9000 mq inaugurato quest’anno in occasione del 40 esimo anniversario dell’azienda. Il nuovo headquarters ospita gli uffici amministrativi ed è qui che prende forma la seconda fase della produzione, quella di system integration, in cui si assemblano le schede con altri componenti.

Negli anni, SECO è riuscita a diventare il pianeta attorno al quale si muovono, come satelliti, numerosi partner specialistici: università, centri di ricerca, consorzi e aziende clienti operanti nei più diversi settori. Persino Cassa Depositi e Prestiti e il Fondo Italiano d'Investimento SGR si sono mobilitate, nel 2018, per supportare la crescita di SECO con un investimento di ben 10 milioni di euro. A queste fondamentali collaborazioni si sono aggiunte le acquisizioni di aziende e start up leader nell'innovazione tecnologica, come l'italiana Aidilab, la cinese Fannal Electronics CO. Ltd e la statunitense InHand Electronics. Tutte conoscenze che convergono inevitabilmente e quotidianamente in SECO per dare il loro apporto in tecnologia all'avanguardia ed eccellenza nel campo dell'elettronica embedded, dell'IoT, dell'Interaction design.

SECO, nell'ottica di sostenere questo sviluppo aziendale, è alla ricerca di nuove e capaci risorse che condividano, oltre che conoscenze e abilità, anche i valori portanti dell'azienda, quali passione, creatività, ingegno e spirito di squadra. Solo così, secondo SECO, si potrà continuare a puntare su nuovi obiettivi di crescita e sviluppo.

E diciamocelo, a chi non piacerebbe lavorare in un posto dove si progetta letteralmente il futuro della tecnologia dell'umanità? Ovviamente per farlo bisogna essere ingegneri elettronici e dell'automazione, informatici, matematici, fisici. Insomma, la preparazione deve essere impeccabile per poter dare un reale contributo ai dipartimenti di ricerca e sviluppo, produzione, testing, progettazione e machine learning, ultima frontiera, questa, in ambito di intelligenza artificiale. Non c'è che dire: è un duro (e straordinario) lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo.

Lavorare in SECO significa fare innovazione in tutti i campi, approcciarsi a tecnologie di frontiera, gestire clienti globali in mercati verticali altamente specializzati, dal digital signage al fitness, dal medicale fino ai trasporti e all'automotive. Qui si parla di lavorare su oggetti comuni, come attrezzatura da palestra, vending machine, ecografi, gateways industriali, tanto per citarne alcuni, e renderli altamente tecnologici e all'avanguardia, applicando anche dispositivi IoT (Internet of Things).

E allora, se vi sentite in grado di guardare oltre e progettare la tecnologia del futuro, le posizioni aperte per lavorare in SECO sono varie, dal project manager al sistemista, dall'embedded software engineer all'hardware designer. Sul sito dell'azienda si trovano queste e parecchie altre proposte d'impiego.

Inviare il proprio CV è un'opportunità per far crescere ciò che è nato ben quarant'anni fa in un piccolo garage. Solo che oggi lo farete in una struttura nuovissima e ben più grande.

E voi, siete pronti per fare la Storia?