Click, si scatta! Professionisti in posa per un'innovativa campagna di comunicazione

Un progetto ambizioso non può fare a meno di una comunicazione efficace. Non più: in una società multimediale, comunicazione è vita. Senza, tutto il resto rischia di cascare come un castello di carte al soffio del vento.

Ma non basta comunicare: bisogna farlo bene. Come? Mantenendo l’equilibro tra innovazione e schemi più consolidati, senza perdere il filo di un discorso genuino, evitando così di far scadere la narrazione in mera retorica autoreferenziale.

Ed è questa la strada intrapresa da Italiana Assicurazioni con la campagna “Unica. Grande. Italiana.”, per annunciare la fusione dal 1 Gennaio 2019 con le società del Gruppo Uniqa Italia e la nascita di una unica e grande realtà, in grado di unire due modelli complementari e offrire un servizio completo ai clienti, che tiene insieme l’esperienza di Italiana nella collaborazione con la rete di vendita agenziale e la multicanalità fisica, nonché la competenza dei rami vita delle società del Gruppo Uniqa.

L’idea è semplice ma vincente: comunicare la nascita di una nuova famiglia di oltre 8.000 professionisti con il format senza età delle fotografie istantanee.

Da un lato abbiamo il richiamo a un immaginario vintage più vivo che mai – l’hashtag #Polaroid è in procinto di raggiungere le 6 milioni di menzioni su Instagram – dall’altro c’è il presidio strategico dei principali social network, in particolare Instagram, Facebook e Linkedin, che forte del potere interattivo della rete, apre un costante dialogo con l’utente, prospettando un futuro che sembra annunciare che per Italiana Assicurazioni e i suoi clienti “Il meglio deve ancora venire”.

Ma l’efficacia non sta solo scelta del mezzo giusto: anche il contenuto deve essere pertinente.

Ed è qui che la campagna di Italiana Assicurazioni non sbaglia: un grande album di famiglia che immortala i suoi membri, genuini nella loro quotidianità, nel loro essere unici, nel loro trarre forza reciprocamene l’uno dall’altro.

Una famiglia ampia e affidabile in procinto di muovere i suoi primi passi, che si propone di realizzare il futuro di tutti, rimboccandosi le mani e procedendo con passo deciso verso obiettivi comuni, per potere poi un giorno guardarsi indietro e sfogliare, con un sorriso ricco di soddisfazione, le pagine dell’album di famiglia.