Come si può ambire al futuro se continuiamo a scegliere il passato?

Non giriamoci troppo intorno, certo che sì. In un mondo dove il vero leader è il mercato, le scelte di consumo equivalgono al voto. Ed è un concetto così spiegato e diffuso che non vale la pena di tornarci troppo su. Il futuro seguirà il percorso delineato dalle scelte di consumo che facciamo tutti i giorni.

Quanto potrebbe peggiorare la nostra vita se al posto di consumare buste di plastica ogni volta che facciamo spesa avessimo un borsone riutilizzabile sempre con noi? Se preferissimo la frutta sfusa a quella imballata dentro inutili packaging di plastica? Zero. La nostra vita non cambierebbe di una virgola.

Prendiamo l’auto, chiamata sempre in ballo sui temi ambientali.

Lo sappiamo tutti che se diamo gas con un vecchio 3000 diesel, da qualche parte del mondo c’è un panda che tossisce. Ma l’alternativa non è andare a piedi, né a cavallo né altri rimedi di fantasia. L’auto, come l’uomo, evolve e, grazie alle nuove tecnologie, sarà sempre più sostenibile.

Toyota, la prima casa automobilistica a puntare su tecnologie Hybrid, ha recentemente lanciato la 12° generazione del modello Corolla. L’auto più venduta di sempre a livello mondiale, con oltre 46 milioni di vetture vendute a partire dal 1966.

Nelle 2 nuove motorizzazioni disponibili (Full Hybrid Electric: un 1.8L da 122 CV ed il nuovo 2.0L Hybrid Dynamic Force® da 180 CV) hanno dei consumi che farebbero vergognare uno scooter.

I consumi e le emissioni ridotti di anidride carbonica sono ai vertici della categoria: a partire da 30,3 km/l e 76 g/km di CO2 per la Corolla 1.8L e da 27km/l ed 84 g/km di CO2 per la Corolla 2.0L.

Per renderlo più comprensibile: l’attuale normativa Euro6 richiede alle motorizzazioni a benzina di non superare i 60mg di ossidi d’azoto per kilometro. Ecco, il 1.8L ne produce il 95% in meno! Il 2.0L “solo” il 93%.

Quindi esiste già la possibilità di fare scelte sostenibili. E non solo le nostre abitudini non peggiorerebbero. Anzi, incrementeremmo la sicurezza e anche il divertimento di guida.

Di serie, entrambe le motorizzazioni hanno: un pacchetto completo di sistemi di sicurezza attiva ‘Toyota Safety Sense 2.0’ di ultima generazione, una nuova piattaforma TNGA-C, una scocca più resistente del 60% e il baricentro ribassato di 10 mm (altezza tot. Meno 25 mm). Quindi, la nuova Toyota Corolla, è più sportiva ma anche più spaziosa: quasi 93 cm di spazio tra seduta sedile anteriore e posteriore e un porta bagagli che raggiunge quasi i 600 litri per la versione Touring Sports.

Le novità sono davvero tante, per una comprensione dettagliata di cosa stiamo parlando meglio controllare sul sito della casa madre.

Ma non possiamo trascurare una chicca, la formula di finanziamento chiamata PAY PER DRIVE CONNECTED. Il cliente potrà scegliere tra cinque livelli di chilometraggio annuo predefiniti a cui corrispondono rate differenti. In seguito, in base al chilometraggio effettivamente percorso, la rata potrà cambiare in ragione dell’effettivo valore residuo. I vantaggi dell’attuale programma “Pay per Drive”, che consente di restituire la vettura in qualsiasi momento, cambiare la durata del piano, cambiare l’importo o azzerare le rate anche dopo l’acquisto, si arricchiscono quindi di questa nuova modalità, che aumenta la flessibilità del piano finanziario, rendendo il costo del finanziamento sempre più legato all’effettivo utilizzo dell’auto.

Se vuoi prendere parte al cambiamento, non devi fare grandi sacrifici. È sufficiente diventare smart consumer.