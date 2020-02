Cosa accadrebbe se qualcuno “rubasse” i giorni di un padre con il proprio figlio?

Il rapporto padre/figlio è una componente fondamentale nella crescita del bambino. Il padre è, infatti, colui che accompagna e agevola l’ingresso del figlio nel mondo, aiutandolo, nel contempo, ad affermare e definire la propria individualità, chiarendo le potenzialità a disposizione.

Questo contribuisce a far crescere un ragazzo consapevole, sicuro di sé e sereno, pronto ad affrontare (e ad essere accolto) nella società.

Cosa succede, però, quando la figura del padre risulta labile, poco presente o, addirittura, fisicamente assente? Le ferite potranno mai essere guarite o, quantomeno, lenite o si crea un vuoto incolmabile? Se, però, l’assenza è stata forzata, imposta, può essere un’attenuante agli occhi di un bambino, che si è visto negare l’amore del padre?

Questo è solo uno spiraglio aperto sull’avventura “on the road” che l’undicenne Salvo e suo padre Vincenzo vivranno, durante un viaggio che si dipana dal Trentino alla Puglia.

Ovviamente, non sarà un’allegra gita conviviale: Vincenzo, infatti, ha passato gli ultimi 7 anni in carcere, mentre il piccolo Salvo è stato cresciuto dagli zii al nord. Il ragazzino si troverà, suo malgrado, catapultato in una situazione non proprio chiara, con un uomo quasi sconosciuto, che gli creerà non pochi dubbi.

Cosa vuole suo padre da lui? Desidera davvero ricominciare una nuova vita insieme?

I sospetti di Salvo sono fondati: Vincenzo, infatti, con la scusa di passare più tempo con il figlio, ha in programma di consegnare un carico di cocaina a Bari, sfruttando proprio la presenza del ragazzino per sviare un eventuale fermo da parte della Polizia (è proprio lui a dire che, in questo senso, “un bambino è meglio di una pistola”).

Non solo: è intenzione di Vincenzo ritrovare il complice che lo tradito (mandandolo in galera) e scoprirne le motivazioni, con le buone o con le cattive.

A suo dire, è stato lui a “rubare i giorni” che avrebbe dovuto passare con il figlio. Insomma, non sono sicuramente le premesse migliori per riallacciare un rapporto con il piccolo Salvo: Vincenzo non sembra volersi prendere le responsabilità delle proprie azioni, anzi, continua ad indugiare in quell’ambiente tossico che lo ha allontanato dalla sua famiglia, trascinandosi dietro il suo oscuro passato.

Eppure, sotto tutta l’instabilità di quest’uomo, potrebbe nascondersi dell’affetto sincero per il figlio…

Ecco che il viaggio diventa un ritorno alle origini, in cui i due ripercorrono le tappe del passato, scoprendosi a vicenda, conoscendo quello che erano e, soprattutto, ciò che sono diventati. Tra vecchi e nuovi incontri, deviazioni dal percorso e colpi di scena, arriverà il momento in cui Salvo sarà costretto ad affrontare questo padre semisconosciuto, che ha sempre vissuto di espedienti, con i suoi difetti, la sua storia e il suo carico di segreti.

Forse riuscirà a comprenderlo un po’ di più, tornando a volergli bene, oppure, taglierà i ponti in maniera definitiva; alla fine, nel bene e nel male, si arriverà ad una soluzione.

“Il ladro di giorni”, è un film drammatico che racchiude diversi generi, che vanno dal thriller al melò familiare; il focus, però, rimane fissato sul particolare e fragile rapporto padre/figlio tra Vincenzo e Salvo.

Con la regia di Guido Lombardi, nel cast figurano Riccardo Scamarcio (Vincenzo), Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro (Salvo), Giorgio Careccia, Vanessa Scalera.

Piacevole sorpresa il talentuoso Augusto, alla sua prima esperienza attoriale.

È possibile recuperare il tempo “rubato”? Non ti resta che scoprirlo dal 6 febbraio al cinema.ipt>