Cosa frena la mobilità sostenibile del futuro?

Auto elettrica sì, o auto elettrica no? Questo è il problema. Gli italiani sono divisi sull’argomento, tra coloro ancora legati ai tradizionali veicoli a benzina e diesel e quelli già proiettati verso un sistema più sostenibile, rispettoso dell’ambiente e indirizzato al futuro.

Proprio del futuro si è discusso lo scorso 5 dicembre a Udine, alla prima edizione dell’e-Mobility Day, dove sono intervenuti tutti i principali player italiani della mobilità per fare il punto della situazione e per delineare le prospettive del settore.

Una ricerca presentata durante l’evento, fatta in collaborazione con l’Università di Udine, ha mostrato un quadro interessante: su 900 persone intervistate il 93% considera le vetture elettriche come più affidabili delle tradizionali e più del 68% di essi dichiara di aver pensato almeno una volta all’acquisto di una vettura elettrica.

Dati senz’altro incoraggianti sulla carta, che si scontrano però con l’effettiva espansione della mobilità elettrica in Italia. Lo scenario nel Bel Paese a tal riguardo, infatti, è da considerarsi ancora fermo alla griglia di partenza. Sostanzialmente sono tre i motivi di preoccupazione in merito, a partire dall’elevato costo d’acquisto delle attuali vetture elettriche, passando per la scarsa presenza sul territorio di infrastrutture di ricarica, per arrivare infine alla limitata autonomia delle batterie.

Tutte ottime ragioni che finiscono inevitabilmente per frenare la crescita della mobilità elettrica sul territorio italiano, dove pur si riconosce che tali forme di mobilità alternative, rinnovabili, sostenibili e rispettose dell’ambiente, siano senza dubbio la chiave per guardare al futuro.

Concetti importanti questi, diventati il punto di forza di Bluenergy Group Spa che, in qualità di multiutility di gas, luce e servizi, si pone come azienda promotrice di sistemi di mobilità nuovi e sostenibili. Presente con 26 punti vendita sul territorio italiano, Bluenergy è considerata un vero e proprio hub per il mercato della mobilità elettrica.

A seguito degli accordi stretti con i più importanti player del settore, Renault Italia, ADL Automotive e GMT, l’azienda friulana è infatti riuscita a strutturare un’offerta integrata che unisce la proprietà o il noleggio a lungo termine di un’automobile elettrica al 100%, l’infrastrutture di ricarica, wallbox monofase per le utenze domestiche o wallbox dual e colonnine da 7 o 22 Kw per autorimesse, spazi all’aperto e luoghi pubblici, e un’app per geolocalizzazione, gestione e pagamento delle ricariche, ovvero dei “rifornimenti” d’energia per viaggiare. Il vantaggio è che tutto il pacchetto è rateizzabile in bolletta, unendo così alla classica fornitura di gas e/o energia da parte di Bluenergy, anche la rateizzazione del noleggio o dell’acquisto dell’autovettura elettrica, dell’infrastruttura di ricarica e i rifornimenti della propria auto.

Insomma, Bluenergy Group Spa offre soluzioni adatte a tutti coloro, privati o aziende, vogliano compiere una scelta sostenibile e mettere un piede nel futuro grazie a un servizio a 360° legato alla mobilità elettrica. Un’ottima occasione, dunque, soprattutto per le aziende, per convertire il proprio parco auto, eliminando le incombenze burocratiche grazie alla formula del noleggio a lungo termine e dando al contempo un segnale per un futuro all’avanguardia e rispettoso dell’ambiente.

Affidarsi a Bluenergy rende più semplice e meno oneroso il passaggio all’elettrico, per la possibilità di ottenere un servizio chiavi in mano dilazionabile in bolletta e sostenibile per l’ambiente. Quindi, manager d’azienda o privati interessati alla mobilità elettrica, non perdetevi le tappe del roadshow organizzato da Bluenergy in tutto il nord Italia per illustrare la propria offerta di mobilità elettrica e promuovere un consumo consapevole delle risorse nel totale rispetto dell’ambiente e delle generazioni future.

Qui tutti i dettagli sulla mobilità elettrica di Bluenergy Group Spa e sulla gamma di infrastrutture di ricarica proposte.

Quando l’ambiente chiama, Bluenergy risponde.