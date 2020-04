Crisi sanitaria globale: la parola d'ordine è protezione

Ci sono aziende che, per loro natura, sono più vicine ai propri clienti offrendo prevenzione e protezione grazie a servizi essenziali a tutela della salute, del patrimonio e della propria sicurezza. Sono le compagnie assicurative che rappresentano veri e propri baluardi di difesa contro gli imprevisti della vita.

E in un momento come questo, nel quale addirittura una crisi sanitaria globale ci è piovuta tra capo e collo, il loro servizio diventa letteralmente fondamentale. Contagiati e vittime, infatti, riempiono le statistiche della penisola e, con essi, tante sono le famiglie che incontrano difficoltà economiche e di salute. E allora, chi meglio di una compagnia assicurativa, che di prevenzione e protezione si è sempre occupata, può far sentire tutta la propria vicinanza e solidarietà a queste persone, offrendo un aiuto concreto che possa far ritrovare un pò di speranza e sicurezza?

Sara ha colto l'SOS silenzioso degli italiani, mettendo in campo nuove strategie per agevolare il più possibile l'accesso ai servizi essenziali che propone. La Compagnia si è mossa su due fronti: garantendo da un lato la continuità del servizio ai propri clienti con strumenti tecnologici e agevolazioni sulle polizze, dall'altro investendo in misure igienico-sanitarie per la sicurezza dei propri agenti attivi sul territorio e nelle agenzie.

Anche in presenza della limitazione degli spostamenti, infatti, Sara dà la possibilità ai clienti di gestire al meglio le proprie esigenze assicurative con SaraSuperPay, il servizio con il quale si può rinnovare la propria polizza o sottoscriverne una nuova direttamente da casa, ricevendo i documenti contrattuali in formato digitale e pagando comodamente online con carta di credito, di debito o con bonifico bancario. Insomma, il rapporto con i clienti deve necessariamente cambiare, tanto vale farlo evolvere in meglio.

Accanto a questa soluzione, che di necessità fa virtù, Sara ha deciso di offrire un sostegno concreto ai clienti anche sottoforma di agevolazioni, estendendo gratuitamente alcune coperture che potrebbero rivelarsi più utili per fronteggiare l'attuale situazione emergenziale. Parliamo nello specifico di garanzie assicurative legate alle malattie o che tutelano commercianti e viaggiatori, i quali più di altri potrebbero risentire di conseguenze economiche causate del virus.

Continuità del servizio e vicinanza al cliente, dunque, che si traducono anche nel garantire una piena operatività delle agenzie di Sara Assicurazioni, grazie agli agenti, impegnati in prima linea sul territorio. Le agenzie sono aperte e assicurano ai clienti l'accesso ai punti vendita, adeguandosi in ogni caso alla necessità di evitare assembramenti e mantenendo anche i canali di contatto telefonici, il servizio e-mail e Whatsapp.

Sul fronte interno, Sara ha invece adottato, per la quasi totalità dei propri dipendenti (più del 90%), misure di smartworking, stanziando al contempo 250.000 euro per l'acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuali) destinati al personale che, al contrario, continuerà a lavorare in agenzia. Garantire la sicurezza dei propri dipendenti rimane dunque una priorità per la Compagnia, al pari del sostegno costante nei confronti della clientela.

Sara si schiera, dunque, al fianco degli italiani in ogni tappa di questo difficile percorso, agevolando il contatto con la propria agenzia e fornendo ogni tipo di informazione. È attivo, a tal proposito, dal lunedì al venerdì tra le 10.00 e le 17.00, il Servizio di Assistenza Emergenza Covid-19 al numero verde 800007272 o tramite l'e-mail assistenzacovid19@sara.it.

In momenti di crisi come quello corrente, la tua compagnia assicurativa può realmente fare la differenza con soluzioni pratiche e un supporto concreto.

Ma non finisce qui, infatti, grazie proprio a questa campagna, Sara, in collaborazione con Citynews, ha dato vita a un'ulteriore iniziativa benefica: la donazione di un milione di impression per un banner volto a sponsorizzare la raccolta fondi per la protezione civile.