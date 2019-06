Dalla vita notturna alla storia millenaria: perché Malta è un’isola per tutti

È arrivata finalmente l’alta pressione, il sole splende e il caldo comincia a farsi sentire: la tristezza dei giorni freddi e piovosi, che ci hanno accompagnato per tanta parte della primavera, è alle spalle e ora non possiamo che guardare con entusiasmo all’estate all’orizzonte.

In queste prime serate calde chi di noi non ha cominciato ad immaginare una puntata al mare, magari in qualche paradiso esotico, ricco di stimoli e pronto ad accoglierci con ogni comfort?

Località meravigliose, scenari straordinari, fondali da favola! Sì, ma che prezzi! Allora aggiustiamo il tiro, riduciamo la durata del soggiorno e rivediamo la qualità del nostro domicilio vacanziero. Ma forse anche questo non basta e ci troviamo a ripiegare su località meno accattivanti, costretti ad abbandonare il sogno per un momento cullato.

Ma poi ci viene in mente l’amico che l’anno scorso è andato in quel posto bellissimo, ha speso poco e si è trovato alla perfezione. E ci imbattiamo in Malta. Perché, nonostante sia un piccolo arcipelago, Malta ha tanto da offrire: natura incontaminata, cultura, storia, ma anche svago e divertimenti.

Le spiagge, in primis, sono straordinarie - soprattutto sulla leggendaria isola di Gozo, che la si vuole patria della Calipso raccontata da Omero nei viaggi di Ulisse - con fondali suggestivi e ricchi di vita. L’isola inoltre è raggiungibile anche in vela, magari nell’ambito di uno dei tanti corsi proposti dalla scuole nautiche della capitale La Valletta, combinando così l’interesse naturalistico alla voglia di cimentarsi con un’esperienza sportiva per i più inedita.

Natura ma non solo: Malta ha da offrire anche le testimonianze della sua storia millenaria che ha visto incrociarsi influenze fenicie, arabe, bizantine, romane, italiane e inglesi. Oggettivazione di questo crogiuolo culturale è La Valletta, il capoluogo dell’isola, dove si può ammirare la Cattedrale di San Giovanni, primo esempio di alto barocco che ospita il celeberrimo affresco di Caravaggio La Decollazione di San Giovanni Battista. Luogo sacro per i cavalieri, inoltre, La Valletta ospita i sepolcri di membri delle più nobili famiglie europee: questo legame con il mondo dei cavalieri rafforza ulteriormente il grande valore storico dell’isola, che si può rivivere assistendo in prima persona alla parata del cambio della guardia. Malta è inoltre anche meta abituale di studenti e adulti che vogliono migliorare il proprio l’inglese, lingua ufficiale dell’isola, e per questo motivo è attrezzata con molte scuole di lingua per i vari livelli di approfondimento.

E infine la vita notturna: i numerosi locali aperti fino a notte inoltrata e la fitta programmazione di eventi, che si chiuderanno a settembre con il Gay Pride, rendono l’isola uno dei principali nuclei europei della movida estiva.

Che dire, sembra non mancare niente, ma resta sempre il problema del prezzo, specialmente quello del volo, vera e propria spada di Damocle che pende sulla testa del turista interessato a passare le proprie vacanze in località così affascinanti.

Ma cercando si trova! i nostri amici che ci sono stati garantiscano efficienza ed economicità.

Air Malta, compagnia di bandiera delle Isole Maltesi, offre infatti tutto l’anno voli giornalieri da Milano Linate, Roma Fiumicino e Catania in direzione dell’isola, 4 voli a settimana da Palermo e 2 voli a settimana dall’aeroporto di Venezia Marco Polo e Cagliari, rispettivamente fino a fine settembre e fino al termine di ottobre. Due le tipologie di tariffa, entrambe estremamente vantaggiose: Go Light, che prevede solamente il bagaglio a mano da 10 kg da portare in cabina e Go Smart, che include invece il bagaglio da imbarcare in stiva per un massimo di 23 kg.

Provare per credere: basta andare sul sito per trovare l’offerta più conveniente. Le porte della nostra fantastica vacanza sono aperte, non resta che preparare la valigia!