Nel 2017 oltre 1 milione di sportivi in 28 paesi in tutto il mondo hanno scelto la protezione e la traspirabilità della maglia intima termica Keepdry 500 Kipsta.

Confermatasi best seller della categoria sport di squadra, grazie al successo delle vendite e alla creazione delle economie di scala è stato possibile ridurre il prezzo del prodotto dell’11%.



Nonostante questa riduzione del prezzo, gli standard di qualità sono rimasti inalterati.

Ideata per essere indossata con tempo freddo o fresco, in allenamento o in partita, questa maglia intima migliora il comfort termico:

• il tessuto è composto dalla tessitura di:

o un filo in poliestere che non si impregna di umidità, asciuga rapidamente e permette maggiore efficacia sulle zone di sudorazione;

o un filo in poliammide che favorisce una maggiore morbidezza.

• l’elastan garantisce libertà di movimenti naturali;

• il taglio aderente evita le irritazioni provocate dagli sfregamenti.

L'unione del materiale e della tecnologia del prodotto permette un risultato eccellente in termini di regolazione termica, per giocare intensivamente senza prendere freddo.

Prova anche tu la maglia intima termica Keepdry 500, scopri di più.