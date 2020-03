È la tecnologia a preservare la nostra normalità in tempi di crisi

C'è chi ne ha timore e chi non l'ha mai capita, eppure la tecnologia, oggi, è tutto ciò che ci serve per restituirci quella normalità che gli eventi accaduti a livello mondiale ci hanno tolto. Ora che siamo tutti chiusi in casa, e manteniamo forzatamente le distanze fisiche per rispettare i decreti emergenziali attuati in questo momento di crisi sanitaria, la tecnologia ha il potere di farci riavvicinare, almeno virtualmente, di farci parlare tra noi, di farci lavorare, di farci vivere, sorridere e sognare, ancora e nonostante tutto.

E così tutti si sono adeguati, proprio grazie ad essa: le pubbliche amministrazioni si sono attrezzate online per continuare a servire il cittadino; amici e parenti lontani, grazie a una semplice videochiamata, possono comunque stare insieme in questo momento delicato, riuscendo a vedersi, parlarsi e addirittura pranzare insieme, seppur a distanza; le attività commerciali hanno riscoperto il servizio a domicilio, soprattutto per i prodotti di prima necessità, e le aziende hanno reso più flessibile il lavoro dei propri dipendenti grazie allo smart-working e al telelavoro. Persino scuola e tempo libero, ormai, si gestiscono a distanza, seguendo lezioni di yoga, fitness e studio, comodamente dal salone di casa.

E sì, anche per l'acquisto di un'auto nuova, oggi si può fare tutto tranquillamente senza muoversi dal proprio soggiorno! Preventivi, richieste d'informazioni, consulenze personalizzate, scelta e visione dell'auto preferita in tutti i suoi dettagli: tutte operazioni possibili anche a distanza grazie a Gruppo Moreno, la concessionaria che da oltre 30 anni è un riferimento certo, affidabile e professionale per gli automobilisti dell'Emilia Romagna con gli showroom di Bologna, Faenza, Forlì e Cesena.

Il Gruppo non si è fatto fermare dall'imprevisto e, nonostante la chiusura dei propri showroom a scopo precauzionale, ha saputo sfruttare la tecnologia per riuscire a soddisfare, ancora una volta e in maniera impeccabile, i propri clienti. Il nuovo servizio di consulenza in videochiamata, approntato da Gruppo Moreno, sfrutta infatti Whatsapp, per consentire al cliente di confrontarsi direttamente con un consulente commerciale del Gruppo, faccia a faccia e senza alcun costo.

Collegandosi al sito, bastano pochi semplici passaggi per chiedere di essere ricontattati dopo pochi minuti o per fissare un appuntamento per la video-chiamata con il commerciale dedicato. Una volta in linea con il consulente, questo rimarrà a disposizione tutto il tempo necessario per fornire informazioni, dare consigli, fare preventivi e addirittura far visionare l'auto prescelta in diretta sullo smartphone del cliente. Gruppo Moreno garantisce in tal modo le stesse risposte mirate e concrete, la stessa trasparenza e serietà e, soprattutto, la stessa disponibilità e attenzione che lo hanno sempre contraddistinto nel rapporto con i propri clienti.

Insomma, non resta che accomodarci in poltrona, richiedere una video consulenza e immaginare di essere sul sedile della nostra auto nuova, perché dove non arriva la tecnologia, arrivano le nostre aspettative e i nostri desideri.