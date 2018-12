È possibile visitare i mercatini di Innsbruck in 24 ore?

DB-ÖBB EuroCity ha lanciato una sfida alla nota influencer Arianna Bertoncelli: è possibile visitare i mercatini di Innsbruck in giornata?

La sfida è stata accettata e Arianna si è lanciata alla ricerca delle perfette decorazioni per il primo albero di Natale nella sua casa.

Partita puntualmente dalla stazione di Verona, la nostra influencer si è dedicata un po’ ai suoi followers,pubblicando delle stories mentre si godeva un the caldo.

DB-ÖBB EuroCity, in effetti, ha grande attenzione per garantire comodità, comfort e pulizia ai suoi ospiti: ogni posto è provvisto di prese elettriche (così lo smartphone non rischia di scaricarsi!) e se the o caffè non bastassero, si può usufruire della carrozza ristorante; nel caso una mamma viaggi con il suo bambino, può disporre di carrozze dedicate.

Tra l’altro le offerte per i mercatini di Natale non riguardano solo Innsbruck, ma vi sono tariffe interessanti anche per raggiungere, direttamente, anche Trento, Bolzano e Monaco di Baviera e, se si vuole sfidare il freddo girando queste belle città in bicicletta, si può prenotare un posto nello scomparto apposito.

Ah! ricordate che se accompagnati da un genitore o un nonno, i ragazzi fino ai 14 anni viaggiano gratis!

Potete trovare maggiori informazioni e prenotare sul sito http://www.megliointreno.it , tramite le biglietterie e agenzie di viaggio partner DB, ÖBB e Trenitalia, il Call Center DB-ÖBB 02 6747 9578.

Resta solo un dubbio: Arianna sarà riuscita a vincere la sfida?