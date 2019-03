Ecco l’Africa,tra tramonti infiammati e panorami mozzafiato

L’Africa, territorio eccezionale che non annoia mai, con la sua varietà e le sue contraddizioni è, da sempre, considerata la culla dell’umanità (non per niente viene spesso chiamata “Mamma Africa”).

Stupisce con panorami mozzafiato, passando da valli lussureggianti a paesaggi lunari, mostra scogliere vertiginose e offre paradisiache spiagge, sorprende con tramonti infuocati le cui tonalità sono così intense da far commuovere.

E poi, le molteplici culture che si possono incontrare, il calore e l’accoglienza delle persone del luogo, la ricca fauna… un continente che affascina, ammalia, attira, abbraccia, tanto da far desiderare, a chi lo visita di tornarci al più presto: perché, nonostante sia esotica, questa terra ha il potere di farti sentire a casa.

L’Africa esercita, senza dubbio, un fascino particolare, ma se decidessi di partire, come muoversi tra le molteplici proposte?

Africa Experience ti dà la soluzione: sì, perché non propone il classico viaggio, ma una vera e propria avventura, organizzata ad hoc con il supporto di guide esperte e davvero preparate e avvalendosi dell’appoggio di un valido partner: Kananga International.

Quest’ultima, azienda pioniera del mercato spagnolo, è probabilmente il più grande tour operator d’Africa: la media annua dei suoi viaggiatori è di circa 5.000 persone!

Ma chi è Africa Experience? Si tratta di un tour operator e Agenzia di Viaggi, operativa già dal 1992. Attualmente offre più di 70 percorsi per gruppi in più di 30 nazioni Africane, spaziando dai safari in camion alle traversate in battello, passando per escursioni in canoa o mokoro, volando in mongolfiera…ma sono molte le soluzioni possibili!

Se vuoi saperne di più, visita il sito ed esplora le destinazioni e le proposte di viaggio offerte.

Allora, sei pronto? Vivi un’avventura indimenticabile e preparati ad avere il mal d’Africa!

Gallery