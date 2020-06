Ecco la nuova gamma di prodotti che rivoluziona il concetto di bagno

La casa è un luogo in cui ognuno passa molto tempo, ma è più di un semplice posto fisico. È dove ognuno esprime sé stesso in libertà, dove ci si possono ritagliare dei momenti di intimità e solitudine, ma anche di gioia e condivisione. Che sia un ambiente vissuto da un unico individuo, o da un’intera famiglia, è importante che rispecchi i bisogni di chi lo abita, che sia accogliente, confortevole e di aspetto gradevole.

L’espressione personale, in casa, passa anche attraverso l’arredamento attento di ogni stanza e il bagno non fa eccezione. Luogo in cui, per eccellenza, ci si prende cura di sé stessi, deve rispondere al meglio alle necessità di chi lo vive ogni giorno. Le componenti scelte devono armonizzarsi all’ambiente circostante, nonché offrire opzioni soddisfacenti.

L’oculata selezione dell’arredamento, dunque, deve essere a 360°. Perché, per esempio, scegliere una doccia con idromassaggio e cromoterapia, elegante e dalle forme moderne e raffinate, trascurando gli altri sanitari?

Ecco perché Geberit continua ad offrire soluzioni per ambienti bagno che comprendono innovazione tecnologica, estetica e funzionalità.

Il Gruppo ha sede in Svizzera ed è leader nel settore dei prodotti sanitari; presente a livello globale, opera soprattutto nella maggior parte dei Paesi europei, offrendo sempre un valore aggiunto per quanto riguarda impiantistica idraulica e ceramica per il bagno. Vanta ben 29 stabilimenti produttivi, di cui 6 si trovano al di fuori dell’Europa.

Tra le proposte più innovative e interessanti che Geberit propone, si distingue la gamma di vasi bidet AquaClean, che unisce le funzionalità di un normale vaso a quelle del bidet, capace così di rispondere a diverse esigenze progettuali.

AquaClean comprende tre prodotti, pensati per soddisfare tutte le necessità: Mera, Tuma e Sela. Da sistemi completi a elementi aggiuntivi da abbinare a ceramiche già installate, i modelli si rivelano ideali sia per ristrutturazioni che per nuove costruzioni ed ognuno si distingue per caratteristiche specifiche differenti.

AquaClean Mera , per esempio, è adatto a tutti coloro che mettono al primo posto il benessere e desiderano regalarsi tutti i comfort . È il più venduto in Europa, grazie al suo apprezzatissimo design lineare ed elegante.

AquaClean Tuma, disponibile sia in versione sospesa che a pavimento, è incredibilmente versatile. Oltre alla scelta tra i modelli Comfort e Classic, disponibili sia in versione sospesa che a pavimento, AquaClean Tuma offre anche la possibilità di installare solo il sedile (sempre potendo optare tra i due modelli) in modo semplice senza grandi interventi di ristrutturazione.

AquaClean Sela, progettato da Christoph Behling, si distingue per l'eleganza e l'elevata qualità dei materiali. Le funzioni offerte sono le classiche di un vaso bidet Geberit, estremamente semplici ed intuitive: la tecnologia brevettata della doccia WhirlSpray e la tecnologia di scarico TurboFlush, molto silenziosa e particolarmente efficace. Il vaso è senza brida, per facilitarne la pulizia. Lo speciale trattamento antigraffio assicura una protezione duratura del vaso bidet: la superficie estremamente liscia e priva di pori favorisce un'igiene semplice ed efficace. Un programma automatico di decalcificazione agisce su tutte le componenti su cui scorre l'acqua in modo da preservare nel tempo le prestazioni del vaso bidet.

Inoltre, AquaClean Sela grazie allla funzione QuickRelease consente di rimuovere il sedile e il coperchio del vaso con un singolo movimento. In questo modo, la pulizia è facile e veloce. Anche i fissaggi sono al riparo dalla formazione di depositi. Può essere attivato con un telecomando, maneggevole ed intuitivo, oppure attraverso un pannello a parete liberamente posizionabile o, ancora, tramite smartphone grazie all’app ed è dotato di una luce discreta per orientarsi nell’oscurità: attivato da un sensore, un fascio di luce si accende in uno dei sette colori selezionati e in cinque livelli di luminosità.

Tutti i prodotti della linea AquaClean sono estremamente versatili, pratici ed adattabili a qualsiasi ambiente, ma hanno anche il pregio di essere eco friendly: il consumo d’acqua aggiuntivo di un vaso bidet è secondario rispetto al consumo di carta e le impostazioni personalizzate consentono di ottenere ulteriori riduzioni dei consumi energetici e dell'impatto ambientale. Tutti i modelli AquaClean sono anche provvisti di modalità risparmio energetico e sono conformi ai requisiti European Ecodesign (Direttive ErP).

Per conoscere meglio il mondo di AquaClean si può consultare il sito di Geberit: è il momento di scoprire un nuovo modo di vivere il bagno!

