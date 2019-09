Bollette sempre più calde, ecco come risparmiare

L’estate ci sta salutando ma, contemporaneamente, diamo il benvenuto (si fa per dire) a nuovi rincari nella bolletta dell’energia elettrica. Sicuramente, non è il modo migliore per prepararsi all’autunno. Anche in Campania, “Terra del Sole”, non hanno accolto bene questa amara novità.

Perché non sfruttare le fonti di energia rinnovabile per risparmiare e rispettare l’ambiente? I campani si sono dimostrati sensibili al problema e propensi ad utilizzare impianti fotovoltaici, anche se rimangono alcuni dubbi in merito ai costi da affrontare.

Per fortuna esiste una soluzione: Green Genius

Per saperne di più, guarda il video e...scopri cosa ne pensano i campani!

Passare al fotovoltaico non è più complicato e vincolante come una volta; oggi l’energia del sole è davvero alla portata di tutti.

Tu devi solo decidere di abbracciare un futuro più “green”, al resto pensa Green Genius. Così tu risparmi, rispettando l’ambiente. Facile, no?

Ed ora, lasciamo la parola ai campani!