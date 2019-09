Cambia il clima? La Sicilia risponde con il Sole!

Eccoci nella splendida cornice della Sicilia. Questa meravigliosa terra ha tanto da offrire: molti monumenti e attrazioni, cibo eccellente e...tanto, tanto sole!

Purtroppo, però, anche questa bella isola non è stata risparmiata dai cambiamenti climatici. I suoi abitanti se ne sono accorti e mettono in atto comportamenti virtuosi per impattare meno sull’ambiente: chi evita di prendere la macchina, chi rinuncia alle posate usa e getta, chi predilige i packaging “plastic free”.

Per migliorare le cose si potrebbe utilizzare maggiormente l’energia pulita del sole, che qui proprio non manca. Alcuni siciliani hanno già accolto il fotovoltaico nelle proprie case, notando un notevole risparmio, ma altri restano in dubbio: ci sarà un effettivo rientro economico? Quanto è costoso installare un impianto?

Per fortuna, oggi passare al fotovoltaico è più semplice di quanto si pensi, grazie a Green Genius. L’energia del sole è davvero alla portata di tutti: sceglierla fa bene all’ambiente e al portafoglio.

Vuoi sapere quanto sia facile essere più “green”? Allora guarda il video e goditi il breve viaggio in Sicilia!