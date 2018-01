Pronti ad entrare nella community energetica?

L’Italia sta cambiando e non ce ne rendiamo conto. Grandi trasformazioni sono in atto nel settore energetico: abbandonate le centrali elettriche tradizionali dal forte impatto ambientale si sviluppano soluzioni che attuino la cosiddetta generazione distribuita, un modello che sta prendendo sempre più piede: piccoli impianti di autoproduzione alimentati da energie rinnovabili e allacciati alla rete di distribuzione, che permettono ai privati di produrre energia pulita per sé e di conservare o reintrodurre in rete quella in eccesso.

Questo il presente, perché in futuro si arriverà a compiere un passo in più: il privato prosumer (produttore-consumatore) potrà non solo conservare e reimmettere la propria energia inutilizzata in rete, ma potrà anche scambiarla con altri prosumer, in via autonoma e separata dal gestore di rete nazionale.

Molte imprese spingono per un cambio legislativo che permetta finalmente questo enorme passo evolutivo: piccole reti indipendenti e autosufficienti (smart grid) i cui membri possano produrre e scambiare energia pulita. È questo lo scenario del futuro, in cui sarà possibile integrare tecnologie innovative e tradizionali per una maggiore flessibilità e benefici sui consumi, con una netta riduzione dei costi di gestione delle infrastrutture.

Una delle aziende che in questo senso precorre i tempi e che punta fortemente in tale direzione è il Gruppo Evolvere, prima società italiana nella generazione distribuita con oltre 10.000 impianti fotovoltaici, di proprietà e gestiti, installati sui tetti di edifici privati e di alcuni grandi impianti industriali come Lamborghini ed Electrolux.

Già attivo nella domotica evoluta con Eugenio , prodotto di punta che gestisce e connette tutti gli apparecchi di casa, Evolvere si sta imponendo sul mercato a 360° come punto di riferimento energetico del cliente privato e aziendale. Evolvere infatti è in grado di gestire l’intero fabbisogno energetico dei clienti, a partire dalle necessità domestiche, passando per le esigenze sul luogo di lavoro, fino a soddisfare con la green mobility anche le esigenze energetiche legate ai mezzi di trasporto utilizzati dal cliente. Evolvere intende così passare dal concetto di connessione della propria abitazione a quello di connessione della società, creando una community di prosumer che concretizzino finalmente l’idea di reti autosufficienti per lo scambio energetico peer to peer, che si integrino all’attuale scambio con il solo gestore nazionale (demand-response).

Creare pratiche di utilizzo dell’energia, sostenibili dal punto di vista economico e ambientale, per Evolvere è una vera è propria mission che va quindi oltre l’obiettivo del profitto, ma che tende a massimizzare l’impatto positivo delle strategie aziendali verso i dipendenti, la comunità e l’ambiente, trasformando il business in una forza rigeneratrice per la società e per il pianeta.

Ma come si diventa prosumer? Come poter usufruire dei benefici non solo ambientali, ma soprattutto economici, che tale scelta comporta?

Evolvere sostiene i prosumer privati o aziendali con un servizio chiavi in mano articolato in poche semplici fasi: innanzitutto si occuperà di installare l’impianto fotovoltaico, occupandosi di tutte le pratiche autorizzative necessarie e dell’allaccio alla rete elettrica. In secondo luogo e per tutta la sua durata, Evolvere si penserà alla manutenzione dell’impianto, monitorando la produzione e assicurando le prestazioni concordate con il cliente, attraverso un canone mensile legato anche al risultato raggiunto.

A questo punto tocca al cliente: se da un lato consumerà l’energia prodotta dall’impianto, dall’altro, quella rimasta inutilizzata potrà venire rilasciata nella rete in cambio di un contributo economico o potrà essere immagazzinata con un sistema di accumulo, così da essere utilizzata in un secondo momento.

Quanto costa tutto questo? Innanzitutto c’è da notare che il costo complessivo dell’impianto potrà essere fiscalmente detratto per il 50%, ripartito in 10 anni. Inoltre, e qui interviene Evolvere, il cliente potrà finanziare interamente l’investimento attraverso la sharing economy, grazie al Solar-Presti-Bond, una formula unica sviluppata in accordo con Prestiamoci, importante piattaforma di prestito tra privati (social lending).

Significa che chi chiunque, grazie al social lending, può diventare anche solo un investitore che finanzia impianti altrui. Insomma, se i consumatori possono accedere alla generazione distribuita con la sharing economy, gli investitori ottengono elevati rendimenti sostenendo la green economy e approfittando di benefici come la green mobility condivisa.

Non vi resta che entrare nella community energetica e iniziare ad approfittare da subito dei tanti vantaggi economici, ambientali, di efficienza e risparmio energetico che tale scelta comporta. Il supporto di Evolvere, che fa della responsabilità ambientale e sociale una questione prioritaria, vi consentirà di dotarvi di un impianto fotovoltaico completamente finanziato e - perché no? - di guadagnarci pure.

E ricordatevi che se oggi potete produrre energia pulita per voi stessi, domani potrete scambiarla con la comunità.

Diventa anche tu un produttore di energia pulita, visita il sito e scopri la soluzione più adatta a te!