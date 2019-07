Flamigni, dal 1930 la passione per l'Eccellenza

Inaugurazione del nuovo stabilimento Flamigni a Forlì dopo il trasferimento della parte produttiva legata ai panettoni nella città d’origine.

Nuove linee di produzione all’avanguardia per un produttività in aumento in funzione dei nuovi mercati nazionali ed esteri.

Molte le personalità presenti all’evento per salutare un’azienda legata fin dal 1930 alla città di Forlì e che oggi ha deciso di dare un nuovo slancio all’economia locale aprendo questa nuova realtà.