I corsi d'inglese sono lezioni. Sì, ma di vita

È tutto il giorno che avete in testa quel motivetto e lo cantate in continuazione: na-nana na nana-nana nananaaaaaa. Già, il motivetto è in inglese e tutto ciò che riuscite a ripetere è la melodia. Ogni tanto pronunciate qualche parola senza senso, giusto perché a voi sembra che la canzone dica così.

Insomma, il vostro livello di inglese è a dir poco imbarazzante, nonostante vi dichiariate cittadini del mondo sempre in viaggio per il globo. Sì, peccato che nella tasca nascondiate il dizionario poket italiano-inglese e abbiate fatto del gesticolare il vostro linguaggio universale. Magari all'estero riuscite anche a farvi capire, ma che fatica!

Eppure, ormai la lingua inglese è letteralmente ovunque nella nostra vita. E questo vale non solo per la musica o il turismo. Avete mai provato a vedere film e serie tv in lingua originale? Tutta un'altra cosa, ve l'assicuro! E non parliamo del web, dove sigle, acronimi e terminologia, sono rigorosamente in lingua inglese. E poi, se volete andare in vacanza...do you speak english? Se volete lavorare...è richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese! Insomma, forse è il caso di mettersi in testa che seguire un corso d'inglese sia diventato un passo necessario per poter vivere nel mondo, per capire i linguaggi delle nuove generazioni, per discutere con aziende e professionisti stranieri. Il mondo che ci circonda, in fondo, è come un'immensa scuola d'inglese alla portata di tutti, e allora perché non approfittarne?

Ma fare tutto da autodidatta con film e canzoncine non è mica facile. Può essere utile per costruirsi una base, magari migliore di quella imparata in anni di scuole elementari, medie e superiori ma, alla resa dei conti, la soluzione più rapida ed efficace per colmare le proprie lacune è seguire un vero corso d'inglese. E non è neanche necessario fare il classico viaggio a Londra per imparare la lingua, perché anche qui da noi ci sono ottimi corsi full immersion di inglese. Con Wall Street English, ad esempio, non conta il livello di partenza né la vostra età, o neanche se imparare la lingua vi serva per concludere affari o per semplice desiderio di comunicare col mondo. Wall Street English offre corsi di inglese per tutte le esigenze con ben 20 livelli di corso dal principiante all'avanzato, percorsi didattici su misura, che si avvalgono di insegnanti madrelingua e attività differenziate per ciascun livello. Sono corsi efficaci, strutturati partendo da un piano di studi elaborato e personalizzato sul singolo studente e da un metodo d'insegnamento collaudato che prevede un perfetto mix tra esercizi di conversazione e studio della grammatica. Un modo diverso e innovativo di imparare la lingua, flessibile e concreto, che ha già trovato l'apprezzamento di milioni di studenti.

Wall Street English, infatti, è un network presente in tutto il mondo con 400 scuole di inglese attive in ben 4 continenti e 28 nazioni. Solo in Italia ci sono 70 scuole Wall Street English, a dimostrazione che gli italiani vogliono imparare, perché sono stanchi di comunicare a gesti col resto del mondo e bofonchiare testi di canzoni dal contenuto sconosciuto.

IELTS, Bulats, TOEIC, TOEFL... no, non sono strani gorgheggi di una nuova canzone d'oltre manica, ma gli acronimi delle più note e importanti certificazioni d'inglese riconosciute in tutto il mondo. Ottenerle, con Wall Street English, è parte integrante del percorso di studi e conseguirle oggigiorno conviene, perché non c'è scuola all'estero o datore di lavoro che non richieda una certificazione delle abilità linguistiche del candidato.

Insomma, qualunque sia il vostro punto di partenza e qualunque sia l'obiettivo finale, se il mezzo per arrivarci è la lingua inglese, allora iscriversi a un corso è la scelta migliore. Con la scuola d'inglese di Wall Street English potrete, finalmente e a testa alta, dichiararvi cittadini del mondo, perché i suoi corsi sono vere e proprie lezioni... di vita.