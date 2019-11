Il 2020 è alle porte ed è pieno di ponti. Cosa aspetti a pianificare delle piccole fughe?

Tour enogastronomico e culturale nei Paesi Baschi (3-4 giorni)

La strada del vino Rioja, nella Rioja Alavesa. Per poi visitare Vitoria, Bilbao e magari raggiungendo anche San Sebastian

Il Rioja è un vino a "Denominación de Origen Calificada" (DOCa) famoso in tutto il mondo, e in questo percorso è possibile perdersi in magnifici panorami con vigneti storici che si estendono e perdita d’occhio. Più di 140 attività si sono unite per creare un’offerta turistica variegata, con borghi medievali distesi tra i vigneti che conservano intatto l’antico fascino. Ospitano più di una cinquantina di stabilimenti che permettono un primo approccio a uno dei vini spagnoli con maggior prestigio internazionale. Volendo si può dormire al riparo delle vigne, alloggiando in antiche cantine, alberghi ed edifici storici. In questa zona si trovano le cantine più all’avanguardia della Spagna, edifici che uniscono funzionalità ed estetica, progettati dagli architetti più importanti del mondo.

A Elciego (Álava), nella Spagna settentrionale, sorge la Città del Vino delle cantine di Marqués de Riscal. Progettate dallo stesso creatore del Museo Guggenheim, Frank O. Gehry. A meno di 10 chilometri, nella località di Laguardia, troverete altre due strutture che meritano attenzione: le cantine Ysios, dello spagnolo Santiago Calatrava, e la cantina Viña Real, opera dell’architetto francese Philippe Mazieres. Un altro architetto spagnolo di grande prestigio è Rafael Moneo, autore delle cantine di Arínzano a Estella, in Navarra.

Sarà sorprendente scoprire quanto questo percorso è stato costruito in totale armonia con l’ambiente e il paesaggio, in perfetta concezione Slow Tourism.

Vitoria-Gasteiz, l’incantevole capoluogo dei Paesi Baschi.

Il quartiere medievale antico con le caratteristiche case con balconi a sporto (miradores) è considerato fra i più bei centri storici del nord della penisola iberica. Per via della sua forma caratteristica viene soprannominato la Almendra Medieval (Mandorla Medievale). Da non perdere la Cattedrale di Santa Maria o Catedral Vieja (vecchia), eretta nel punto più alto della collina del Campillo. Vitoria si contraddistingue per essere un esempio di urbanismo e città sostenibile ed è stata dichiarata nel 2012 European Green Capital. È una delle città spagnole con maggior numero di piste ciclabili.

Bilbao , laboratorio dell'architettura contemporanea.

Città portuale, industriale e centro finanziario del nord della Spagna. Famosa nel mondo per il museo Guggenheim, è considerata un laboratorio dell’architettura contemporanea. In seguito al periodo di declino industriale della siderurgia pesante, è una città che ha saputo risorgere dalle ceneri puntando sul turismo. L’amministrazione locale ha messo in atto con successo un ambizioso programma di riqualificazione, diventando un esempio di trasformazione urbanistica mondiale.

La città vecchia o "Casco Viejo" è situata sulla riva destra (o occidentale) del fiume Nervión. La vecchia Bilbao è una zona pedonale con un gran numero di ristorantini che si riempiono all'ora di cena, dove degustare le tapas, che nei Paesi Baschi si chiamano pintxos. Fa perno sulla piazza Nuova (Plaza Nueva) e accoglie la cattedrale.

Il centro moderno sta sulla riva opposta e fa perno sulla Plaza Federico Moyúa, una piazza di forma ellittica attraversata dalla Gran Vía, un viale di 30 m. di ampiezza, dedicato al nome di Don Diego López de Haro, riconosciuto come fondatore della città nel XIII secolo. Da non perdere il Museo delle Belle Arti, non lontano dal M. Guggenheim. Vicino all’estuario del fiume Nervión sorge il Puente Colgante (Ponte sospeso), dichiarato Patrimonio Mondiale UNESCO.

San Sebastián , la perla del mar Cantabrico.

Si estende su una baia di sabbia bianca, tra i monti Urgull e Igeldo. Un nucleo marinaro, una zona signorile e quartieri moderni rendono questa città una delle più belle del litorale cantabrico. Il Museo di San Telmo, il Peine del Viento o il Kursaal illustrano il modo in cui la tradizione si fonde con la modernità. Una gastronomia, quella basca, con un grandissimo prestigio internazionale.

Per saperne di più:

Il fascino dell’Andalusia. I Paesini Bianchi fra Cadice e Malaga.

Il sud dell’Andalusia offre un’interessante proposta per godere della natura e scoprire un ambiente rurale di straordinaria bellezza: i paesini bianchi. Un totale di 25 piccole località caratterizzate da casette bianche, situate attorno al Parco Naturale di Grazalema (19 nella provincia di Cadice e 6 in quella di Malaga).

Il percorso parte da Malaga, dove si trova il principale aeroporto dell’Andalusia. Si prosegue verso Casares e Ronda.

Sotto lo sguardo attento del Castello di Gibralfaro si estende Malaga, ricca di scorci incantevoli come il viale dell'Alameda Principal o il lungomare di La Farola. Lo status di capoluogo della Costa del Sol ne fa una delle principali destinazioni turistiche spagnole, grazie al clima mite, alle splendide spiagge e all'ineguagliabile offerta di campi da golf.

Malaga, città museale. La città in cui è nato Pablo Picasso è senza dubbio una delle mete imperdibili della Spagna. Soprattutto oggi che l'offerta museale di Malaga eccelle per qualità e importanza a livello internazionale. Il Museo Picasso Malaga, la Collezione del Museo Russo di San Pietroburgo, il Centro Pompidou o il Museo Carmen Thyssen sono tappe a cui nessun amante dell'arte può rinunciare. Paesini Bianchi. (partendo da Malaga) Spiccano: Casares – Ronda – Zahara de la Sierra* ed Arcos de la Frontera. Casares Ronda merita un capitolo a parte: La città, in provincia di Malaga, vede il centro urbano sorgere ai due lati del Tajo de Ronda, una stretta gola, profonda più di 150 metri. Il centro storico è stato dichiarato Bene di Interesse Culturale. Zahara de la Sierra Sierra di Grazalema: parco naturale Arcos de la Frontera: situata su una spettacolare rupe, è una pittoresca cittadina della provincia di Cadice colma di scorci che ricordano il suo passato arabo. Jerez de la Frontera. Trilogia sherry, cultura equestre e flamenco. La Fiera del Cavallo è stata dichiarata d'Interesse Turistico Internazionale. Questa straordinaria offerta culturale si arricchisce con i sapori della gastronomia regionale, nella quale spicca la Denominazione d’Origine Jerez-Xérès-Sherry Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda. Una visita ad alcune delle cantine della città aiuterà il visitatore a comprendere la sua profonda tradizione vinicola. Di strada troviamo il Parco Nazionale di Doñana, meritevole di una visita. Cadice. L’antica Gades fenicia e Gadir romana vive il suo periodo di massimo splendore nel XVII secolo, quando ottiene il monopolio del commercio d’Oltremare. Fondata dai fenici circa 3000 anni fa, Cadice è la città più antica del mondo occidentale. Questa penisola, nel cuore della costa atlantica andalusa, ha saputo preservare un importante lascito frutto della sua importanza commerciale; inoltre le lunghe spiagge hanno contribuito al successo della cucina locale. La Costa della Luz, suddivisa nelle province di Huelva e Cadice, offre numerose località dove coniugare cultura e divertimento. E, per gli amanti della natura, niente di meglio che percorrere il Parco Nazionale di Doñana, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Segovia e Toledo, gioielli alla corte di Madrid.

Segovia, con un centro storico e un acquedotto romano dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità, sorge su un territorio rialzato tra i corsi dei fiumi Eresma e Clamores. Oltre al famoso Acquedotto, diverse chiese romaniche, la Cattedrale e l’Alcazar compongono un maestoso paesaggio che domina queste terre castigliane. Numerosi gli esempi d’arte romanica.

A pochi passi dai portici della piazza Mayor si trova uno degli ultimi edifici gotici eretti in Spagna, la Cattedrale, la cui costruzione cominciò nel XVI secolo.

Per godersi una vista mozzafiato della città, immancabile una visita al Parador de Turismo.

Segovia è anche un eccellente punto di partenza per percorrere la provincia e visitare, tra le tante possibili proposte, il palazzo de La Granja costruito da Filippo V, primo re della dinastia dei Borboni, prendendo come ispirazione la reggia di Versailles. O il Parco naturale delle foci del fiume Duratón.

Tutto questo, a soli 30 minuti di treno da Madrid (grazie al treno ad alta velocità).

Toledo, città Imperiale, è una delle città spagnole più ricche di monumenti. Conosciuta come “la città delle tre culture” o “la Gerusalemme d’Occidente”, perché qui convissero per secoli cristiani, musulmani ed ebrei, Toledo conserva all'interno delle sue mura un patrimonio artistico e culturale composto da chiese, palazzi, fortezze, moschee e sinagoghe. Questa grande diversità di stili artistici trasforma il centro storico del capoluogo de Castiglia - La Mancia in un autentico museo all’aria aperta, una caratteristica grazie alla quale gli è stata conferita la condizione di Patrimonio dell’Umanità. Con l’ascesa al trono di Carlo V nel 1519, divenne capitale dell’Impero.

È stata la città di El Greco. La sua Casa-Museo, palazzo ricostruito secondo l’ambientazione dell’epoca, espone alcune delle opere migliori di questo pittore che diede alla città fama mondiale.

Si conservano ancora vestigia della comunità ebraica nella sinagoga di Santa María la Blanca e in quella del Tránsito. Uno degli edifici di maggior rilievo della città è la Cattedrale, considerata una delle migliori espressioni dell’arte gotica.

Anche qui, è possibile arrivare in soli 30 minuti di treno da Madrid.

Palma di Maiorca: cultura e divertimento.

La cultura è uno degli elementi distintivi dell’isola. Nel corso di tutto l’anno si tengono infatti festival, concerti, concorsi letterari e mostre. Il centro culturale è rappresentato dal capoluogo, Palma di Maiorca, celebre per il suo centro storico e per l’effervescente vita notturna. Palma di Maiorca possiede un bellissimo centro storico. La cattedrale, il palazzo dell’Almudaina, la Lonja e la piazza Mayor sono alcuni dei luoghi che vale la pena di visitare. I monumenti più belli si stagliano su una cornice punteggiata da barche di pescatori, pinete e palmeti. Palma è anche famosa per le numerose gallerie d’arte contemporanea. È anche chiamata la “città dei cortili”, avendone ben 40 nel centro della città. Molti sono sede di istituzioni pubbliche come il Museo d’Arte Spagnola Contemporanea, il Palazzo March, il Tribunale Superiore di Giustizia, l’Ospedale di San Pere i San Bernat. Altri, come il Can Oleza o Can Sureda, sono privati e, tranne durante la festa del Corpus Christi, si possono vedere solo attraverso l’inferriata che li chiude. In tutti è visibile un ricco patrimonio architettonico, fedele riflesso della storia della città. Inoltre, talvolta ospitano concerti di musica classica. Qui puoi trovare i cortili visitabili del centro storico.

Il celebre pittore Joan Miró ebbe una sua residenza, alcune delle sue opere sono oggi visitabili grazie a Istituzioni come la Fondazione Pilar e Joan Miró e la Fondazione March, che svolgono un’attività fondamentale: i centri da essi gestiti espongono opere di autori di rilievo come Miró, Picasso, Dalí e Juan Gris.

Una visita è dovuta anche al Castello di Bellver. Adibito, nel corso della storia, a usi diversi. Il re Giacomo II lo fece costruire come residenza reale. Nel XIX secolo divenne una fabbrica di monete.

Ogni angolo di Maiorca nasconde una piacevole sorpresa. Da secoli, la pittoresca atmosfera di paesi come Deià, Pollença o Valldemossa ha affascinato vari artisti. Attualmente Maiorca è la destinazione preferita per le vacanze da numerosi personaggi famosi del mondo della politica, del cinema e della moda.

Tra le chicche da segnalare nei dintorni di Palma:

Il treno turistico di Soller, collega Palma con il porto della località di Soller nel mezzo della Sierra de Tramuntana

Sierra de Tramuntana, dichiarata Patrimonio Mondiale UNESCO. Zona montuosa, idonea per il nordic trekking. Da non perdere Valldemossa, pittoresca località legata a Chopin, e Deiá.

Festival internazionali

Festival Chopin

Giardini storici: Son Marroig a Deiá, residenza dell’Arciduca Luigi Salvador d’Austria.