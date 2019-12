In arrivo al cinema uno spin off della serie tv italiana più famosa nel mondo

Quante volte ci è capitato, guardando una delle nostre serie tv preferite, di fantasticare sulla vita di un determinato personaggio, di immaginare la sua infanzia, la sua adolescenza, di provare a ipotizzare i momenti cruciali della sua esistenza, i punti di non ritorno e le scelte che ne sono seguite, indirizzandolo irrimediabilmente verso quella strada che lo ha portato ad essere esattamente quel che è.

Specialmente in presenza di figure complesse e articolata nasce immediatamente in noi l’esigenza di provare a vedere oltre, di individuare i motivi e le cause che hanno contributo a modulare un quadro psicologico stratificato, realistico, ambivalente e chiaramente affascinante.

Oltre al magnetismo tipico dell’eroe, vi è anche una normale curiosità nel voler vedere il nostro personaggio preferito ulteriormente in azione, magari all’interno di uno quadro narrativo in cui non costretto a dividere il palcoscenico con altre figure ingombranti, ma che metta al centro del proprio intreccio il suo percorso formativo, sue azioni, le sue motivazioni, di fondo i suoi rimpianti e le sue delusioni, i suoi successi: la sua vita, insomma.

Bene; per i fan della popolarissima serie tv Gomorra ben presto non ci sarà più bisogno di fantasticare: il 5 dicembre, infatti, uscirà nei cinema di tutta Italia L’immortale, film diretto e interpretato da Marco D’Amore. Si tratta di una vera e propria origin story che ripercorre la formazione criminale del soldato camorrista Ciro di Marzio, un nuovo capitolo che andrà ad arricchire il fortunato universo narrativo di Gomorra.

Il film si apre con il corpo di Ciro che, inerte, sprofonda nelle acque del Golfo di Napoli dopo essere stato colpito dal proiettile di Gennaro Savastano. All’inabissarsi del corpo fa da contraltare l’affiorare dei suoi ricordi che risalgono fino a quel terribile giorno del 1980 in cui il terremoto di Irpinia rase al suolo la sua palazzina lasciando un solo sopravvissuto: Ciro l’Immortale.

E partendo dall’infanzia, il film ricostruisce passo dopo passo l’ingresso di Ciro nel crimine, le sue paure e i suoi traumi, gettando nuova luce su un personaggio iconico e indecifrabile, al tempo stesso compassionevole e terribilmente violento, un uomo costretto nel bene e nel male a dover prendere tutte le controffensive necessarie per uscire vincitore da una vita che fin da subito si pone nei suoi confronti come spietata lotta per la sopravvivenza.

Collocato temporalmente tra la quarta e la quinta stagione di Gommora, L’immortale è un progetto cross mediale – firmato Vision Distribution Cattleya e Sky – che rappresenta una novità assoluta per l’Italia: per la prima volta nella storia del nostro cinema, un personaggio di una serie tv diventa protagonista sul grande schermo.

L’hype è altissimo e soprattutto la domanda che da tempo tormenta i fan di Gomorra torna ad essere quanto mai attuale: la pallottola di Genny Savastano ha veramente messo la parola fine alla vita dell’immortale? Non resta che aspettare qualche giorno.