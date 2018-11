In carrozza! Pronti ad immergervi nella magia del Natale?

Novembre è ormai iniziato e può sembrare prematuro pensare al Natale, ma in realtà è proprio il momento giusto!

E cosa c’è di più bello e suggestivo di una gita ai mercatini natalizi? Prendere tutta la famiglia (genitori, bambini, nonni, zii) e immergersi nella festosa atmosfera che solo qui si può trovare, vedendo gli occhi dei più piccoli colmarsi di stupore, carichi delle meraviglie che li circondano, donando loro uno dei tradizionali giochi in legno presenti nelle bancarelle; passeggiare lasciandosi trasportare, grandi e piccini, dagli allettanti profumi e farsi tentare dalle specialità culinarie offerte; magari scambiarsi un bacio sotto il vischio…una splendida occasione di godersi, tutti insieme, la magia del Natale!

Però è meglio iniziare ad organizzarsi e prenotare il proprio posto sul treno per raggiungerli.

DB e ÖBB EuroCity, come ogni anno, offrono una soluzione pratica e conveniente per raggiungere con i treni le mete più suggestive, come i 5 mercatini più famosi dell’Alto Adige (Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico), il mercatino austriaco di Innsbruck e il mercatino di Monaco di Baviera

Avete quindi l’imbarazzo della scelta: le principali città delle valli altoatesine si distinguono per cucina e artigianato tipici della zona, vin brulè e punch, il tutto accompagnato dalla musica.

Le 70 bancarelle di Innsbruck sono particolarmente caratteristiche perché circondate dai palazzi medievali; è, inoltre, particolarmente indicato per le famiglie quello della Marktplatz in quanto offre, oltre a lavori di artigianato, addobbi per l’albero di natale, abbigliamento in lana, molte iniziative dedicate ai bambini.

Il mercatino di Monaco di Baviera, infine, è molto amato per la sua identità bavarese, con oggetti fatti a mano e specialità culinarie tipici.

Ci sono ben 5 treni al giorno che collegano Alto Adige, Innsbruck e fanno capolinea a Monaco di Baviera, con tariffe veramente interessanti: dall’Italia alla Germania sono disponibili biglietti a partire da 39,90 Euro*, dall’Italia all’Austria a partire da 29,90 Euro* e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90 Euro*…

…senza contare che sono treni dotati di tutti i comfort: puliti e puntuali, dispongono di una carrozza ristorante, e ogni posto a sedere è provvisto di prese elettriche.

Il personale ferroviario è disponibile a risolvere le necessità dei passeggeri: gli ospiti della prima classe ricevono gratuitamente i giornali e usufruiscono di un servizio catering direttamente sul posto.

Ciliegina sulla torta, vi è una carrozza dedicata alle esigenze delle mamme che desiderano allattare e accudire i propri bambini con un po’ di privacy e a donne che viaggiano sole.

Potete trovare maggiori informazioni e prenotare sul sito Meglio in Treno, tramite le biglietterie e agenzie di viaggio partner DB, ÖBB e Trenitalia, il Call Center DB-ÖBB 02 6747 9578.

Quindi, cosa aspettate? Preparatevi a respirare la magia di Natale!

*offerte a posti limitati, a tratta, a persona.

I bambini fino a 14 anni compiuti viaggiano gratis se accompagnati da un genitore o nonno.