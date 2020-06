In quarantena, boom di vendite online per la marijuana legale

Non c'è dubbio, la quarantena ha messo a dura prova anche il più serafico degli individui: coppie scoppiate paradossalmente per “troppa vicinanza”, genitori disperati all'inseguimento di bambini scorrazzanti tra le quattro mura di casa H24, single devastati da paranoie e stress da solitudine, smartworker improvvisati che si sono resi conto che a casa si lavora molto più che in ufficio... insomma, altro che “vi si chiede solo di restare a casa!”, qui serve un po' di vero relax!

E se ne sono accorti in tanti. La riprova arriva da un settore merceologico molto particolare, che ha iniziato a muovere i suoi primi passi da pochi anni, ma che ha riscontrato da subito l'apprezzamento del grande pubblico: la vendita di marijuana legale.

La legge che regolamenta questo mercato è del 2016 e da quel momento sono spuntati un po' ovunque i cosiddetti grow shop, negozietti in cui si può trovare un'ampia gamma di prodotti legati alla cannabis light: non solo piantine e infiorescenze che, essendo a bassissimo contenuto di THC, rispettano pienamente i limiti imposti dalla legge, ma anche oli ed essenze contenenti CBD, in grado di regalare aromi unici agli ambienti di casa.

Ebbene, uno degli e-commerce che ci ha visto lungo è stato JoinToYou, il quale, per primo e ben prima dell'emergenza sanitaria, aveva attivato un'eccellente servizio di delivery in tutte le città in cui aveva aperto i battenti (Torino, Bologna e Modena), ottenendo da subito interessanti risultati in termini di vendite.

Con la nuova versione della piattaforma online, completamente rinnovata e rimodernizzata, si può, infatti, ordinare il prodotto desiderato direttamente sul sito dell'azienda con pochi click, oppure telefonicamente o con Whatsapp. Per chi vive in zona bastano 45 minuti per vedersi recapitare la merce a casa da un rider molto discreto e dotato di tutti i dispositivi di sicurezza necessari, così da assicurare il rispetto della privacy e la tutela di chi compra.

Per le spedizioni in altre città italiane, le tempistiche di consegna sono comunque apprezzabili, in quanto in 24/48 ore si ricevono i prodotti ordinati. Prodotti che sono decisamente alla portata di tutti, considerati i prezzi molto concorrenziali che partono da 5 € al grammo a cui si aggiunge un costo di consegna di soli 2 € (per un ordine minimo di 20 €). Il sito di JoinToYou, poi, è stato completamente rinnovato nella grafica, risultando più intuitivo e smart friendly nell'utilizzo.

Negli ultimi mesi, come sappiamo, a causa del distanziamento sociale e del confinamento forzato, i servizi a domicilio hanno avuto un notevole incremento generale. E così è stato anche per il settore della cannabis light. Basti pensare che JoinToYou, nel solo mese di marzo, ha venduto quanto tutto il 2019. Questo successo è dovuto, da un lato al delivery, appunto, che permette di ricevere i prodotti direttamente a casa pagando, con carta o contanti, direttamente al rider al momento della consegna, dall'altro al desiderio delle persone bloccate in casa di trovare finalmente un po' di pace dai mille impegni e dalle altrettante preoccupazioni e paranoie sbocciate in questi mesi così complessi e incerti.

La marijuana legale di JoinToYou, grazie alla sua eccellente qualità e al servizio rapido, pratico ed efficiente che si adatta perfettamente alle necessità del momento, aiuta a lasciare, per qualche tempo, incertezze, stress e inquietudini fuori dalla porta e a godersi un meritato relax fisico e mentale.

Non resta, dunque, che mettersi comodi e fare il proprio ordine in modo facile e veloce. E in men che non si dica la pace dei sensi busserà alla vostra porta.

