In spiaggia fino a settembre con Radio 105: le ragazze di #CosiFanTutte in diretta da Gallipoli

Uno studio radiofonico sulla spiaggia: è qui che nasce e viene mandato in onda 105 Zen, il programma di Radio 105 che continuerà ad animare l’estate fino alla fine di agosto. E non su una spiaggia qualunque, ma allo Zen Beach di Gallipoli, una delle mete più turistiche e vivaci d’Italia.

Un cast, quest’anno, per tre quarti al femminile: al fianco della Iena Niccolò Torielli (autore e conduttore televisivo) ci sono infatti le influencer del trio Così Fan Tutte, che vanno in onda tutto l’anno con il loro programma su Radio 105: Arianna Bertoncelli, Chiara Carcano e Alessandra Gallocchio.

Musica, divertimento e dibattito spensierato su ogni genere di argomento: tutti i giorni dalle 14 alle 16 per vivere fino in fondo l’estate 2019, anche per chi le ferie le ha già finite ma non vuole, per nulla al mondo, rinunciare alla spiaggia.

Il pubblico, protagonista dell’estate 2019

Oltre agli speaker, i veri protagonisti del programma radiofonico sono gli ascoltatori. Non solo il pubblico da casa, ma anche quello in spiaggia sui lettini e sotto gli ombrelloni: un’interazione continua per rinfrescare gli italiani che si trovano in spiaggia, in ufficio o anche in macchina nelle ore più calde della giornata.

Si può quindi interagire con Niccolò e le ragazze di Così Fan Tutte tramite WhatsApp, scrivendo al numero 342 4115105. Dopotutto, l’estate non è ancora finita – e per chi vuole rimanere in spiaggia fino a settembre, ci pensa 105 Zen.