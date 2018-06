INTERVISTA | Somministrazione, il presidente di M&G ci spiega cos'è successo

La M&G, società immaginata e costruita dal presidente Luca Gallo, è diventata una realtà importante nell’ambito dello svolgimento di servizi in appalto per le imprese. Nel 2017 il blocco alla somministrazione del lavoro ha messo a dura prova questa azienda nel momento della sua massima espansione.

La M&G, dopo aver presentato prontamente ricorso al Tar contro questo provvedimento, e aver vinto, ha deciso di rinunciare alla possibilità di usufruire dell’istituto della somministrazione per concentrare tutto il know-how dell’azienda sullo svolgimento di servizi per le imprese, riprendendo il suo cammino per aiutare le persone a cercare lavoro.

La M&G è presente in quasi tutte le regioni Italiane e prevede entro breve di coprire tutto il territorio. Scopri la filiale più vicina a te.