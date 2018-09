Inutile cercare altrove, lo shopping online è tutto italiano!

Al giorno d’oggi, fare shopping online è una comodità senza eguali: basta avere a disposizione una connessione internet (chi oggi non ce l’ha?) e senza aver bisogno di uscire, girare per trovare il negozio più conveniente ed evitando inutili sprechi di tempo e denaro il gioco è fatto.

Il web è pieno di e-commerce dove sbizzarrirsi con gli acquisti e comprare di tutto ma, a volte, anche sceglierne uno può diventare difficile.

Bisogna avere la garanzia di effettuare compere di qualità in assoluta sicurezza, meglio ancora se a prezzi convenienti. Puntare alla qualità, al made in Italy, non solo per quanto riguarda i marchi, ma soprattutto nella scelta dello store online.

Ventis è un portale flash sales completamente italiano, sicuro e garantito e che, grazie alla partnership con brand selezionati di Moda, del mondo Casa, dell’Enogastronomia e dei Viaggi, offre al consumatore una accurata selezione di qualità e stile tipicamente italiani, con vendite aperte per un periodo limitato e prezzi esclusivi dedicati per i suoi clienti.

La convenienza degli acquisti online non si basa solo sulla possibilità di scegliere prodotti in totale libertà e a costi competitivi aspettando semplicemente che arrivino a casa, ma risiede anche nel sapere di comprare su un portale affidabile, facilmente contattabile, e che sia a nostra disposizione in qualsiasi momento, sia nella fase di acquisto sia in quella successiva.

Un e-commerce che si rispetti deve quindi avere un servizio di costumer-care efficiente, che risponda dall’Italia, la facilità di accesso al servizio resi e rimborsi (uno può anche sbagliare la taglia del cappotto!), che abbia costi di spedizione contenuti o agevolati per cifre di acquisto che superino una certa soglia; deve offrire la possibilità di acquisti in totale sicurezza con tutti i tipi di carte di credito o prepagate.

Ventis, oltre tutto questo, possiede in più vantaggi esclusivi per i possessori di CartaBCC e mette a disposizione una sua carta di credito, la Ventis Card, con cui si possono ottenere ulteriori agevolazioni. Qui, inoltre, la tranquillità delle transazioni economiche è assoluta, grazie al reindirizzo, dopo l’inserimento dei dati personali, su uno spazio di pagamento protetto.

Ma Ventis non è solo Moda, Casa ed Enogastronomia.

Con Ventis City, lo spazio dedicato allo svago, al relax e allo sport nella città che preferisci, si può accedere a coupon riservati esclusivamente ai clienti del portale. Non si trovano quindi solo acquisti online, ma anche una serie di agevolazioni presso centri benessere, saloni di bellezza, negozi, studi fotografici, palestre, cinema, attrazioni turistiche che, nelle varie città di Italia, hanno stretto un accordo con Ventis!

Su Ventis City – Hotel, la sezione dedicata agli alberghi, è poi possibile trovare moltissime offerte per soggiornare, non solo per un weekend ma quanti giorni si vogliono, magari per organizzare veri e propri viaggi (di lavoro, di coppia, di famiglia o con gli amici) o soggiorni rilassanti in una spa, in strutture sparse in tutta Italia a costi e pacchetti esclusivi dedicati ai clienti di Ventis, con la libertà e l’opportunità di poter prenotare sin da ora la prossima settimana bianca o due giorni lontani dal caos appena riapparso dopo la fine delle vacanze.

Il made in Italy di Ventis è dalla radice alla chioma: partendo dalla composizione dell’azienda, passando per la filosofia commerciale, la composizione dell’organico e arrivando alla scelta dei partner, Ventis punta tutto sulla qualità dei prodotti, di qualsiasi natura essi siano.

Un solo portale con l’imbarazzo della scelta.