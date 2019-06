“Io non voglio camminare. Io voglio ballare!”

A volte basta poco per credere in qualcosa. Altre volte, invece, ci vuole uno sforzo disumano.

C’è chi crede nella religione e chi nella scienza, Vincenzo Fortunato e sua moglie hanno creduto fino in fondo in entrambe: adottare un bambino in Italia non è facile e, il giorno in cui il giudice ha proposto loro Marta, non ci hanno pensato due volte.

A quel tempo Marta, nata prematura, aveva solo 3 mesi e, a detta dei medici, il 5% di probabilità di sopravvivenza. Il giudice li aveva avvisati della condizione problematica della bambina: inizialmente le era stato diagnosticato un disturbo cognitivo, in seguito completamente smentito, e un disturbo del movimento, patologia molto generica ancora oggi non definita da alcuna diagnosi più specifica. Il problema di Marta erano, e sono tutt’ora, le gambe: non la reggono se non aiutata da un supporto che sia un tutore, un deambulatore o la semplice mano dei suoi genitori adottivi.

Già, i genitori adottivi… una coppia di infermieri di Matera che, proprio grazie alla loro preparazione professionale, oltre che al loro amore incondizionato, avevano la preparazione e lo spirito necessari per occuparsi di una bambina con determinati problemi. Marta è con loro dal 2011 e, da allora, non si sono mai fermati percorrendo tutta la strada insieme, alla ricerca dello specialista che potesse dare loro una speranza di miglioramento. Da Matera, dove al massimo possono usufruire di una riabilitazione a domicilio, ovviamente insufficiente per le necessità di Marta, hanno viaggiato per l’Italia, prima a Pisa, poi a Roma, fino ad arrivare a conoscere la struttura adatta alle loro esigenze, la “Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus”, approdando così al presidio “Gli Angeli di Padre Pio” a San Giovanni Rotondo.

Una speranza, dunque, a 200 km da casa. Ma, la famiglia Fortunato, ci ha creduto sin dall’inizio e di sicuro non intendeva cedere proprio ora. Negli ultimi 4 anni Marta è stata seguita dai medici specialisti, per lo più fisiatri e neuropsichiatri infantili, che operano nella struttura di San Giovanni Rotondo.

Il Presidio è nato per volontà della Provincia dei frati Cappuccini di Padre Pio ed è diventato, negli anni, un centro all’avanguardia nella riabilitazione e un punto di riferimento tecnico-scientifico italiano e internazionale, tanto da essere un modello d’eccellenza con il quale si confrontano anche le grandi strutture estere. La Fondazione è in grado di integrare perfettamente tecnologia e valorizzazione della vita umana, robotica avanzata e supporto emotivo, fisioterapia e spirito d’accoglienza, proprio grazie al connubio tra la vocazione cristiana da cui è nata e il lavoro quotidiano di professionisti e specialisti del settore sanitario, un team multi-professionale strutturato che opera in modo sinergico.

I ricoveri nella struttura, per Marta, durano circa un mese e, nelle occasioni in cui è stata ospite, si sono visti tanti miglioramenti grazie alla tenacia e al desiderio della piccola di mettersi sempre in gioco e sfidare il suo problema in ogni contesto: tra le corsie della struttura sanitaria, così come a casa, a scuola e persino alle giostre dove vuole sempre provare quelle più difficili. Alla sua grande forza di volontà si accompagna, ovviamente, la potenza della tecnologia e delle cure. Il mix di riabilitazione e strumentazione tecnologica e robotica del Presidio, già nei primissimi mesi di ricovero e poi anche in seguito, ha dato ottimi risultati, tanto da permettere a Marta di passare dall’uso dei tutori alle gambe a quello di un più pratico deambulatore che la rende più autonoma nei movimenti, fino a riuscire a camminare anche semplicemente mano nella mano con la sua mamma.



Ma è soprattutto il lato strettamente emotivo che ha permesso a Marta e ai suoi genitori di crederci fino in fondo, perché “Gli Angeli di Padre Pio” da questo punto di vista sanno dare qualcosa in più rispetto alle altre strutture sanitarie, tanto da diventare quasi una seconda famiglia per i loro ospiti, un porto sicuro in cui trovare incoraggiamento e speranza, in cui potersi confrontare con altri genitori nelle stesse situazioni e con professionisti sempre attenti alla persona, in grado di provare empatia e farsi carico della disabilità e della sofferenza degli ospiti e dei loro familiari. Per i piccoli assistiti, infatti, l’ente mette a disposizione le family rooms dove uno dei genitori può restare accanto al proprio figlio durante tutto il ciclo delle cure.

Questo, per il padre di Marta, è un motivo più che sufficiente per consigliare a tutti di destinare il 5x1000 alla “Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus”, perché, racconta, nella scienza, come nella religione, si deve credere, perché la scienza va aiutata a progredire e migliorare sempre.

Il 26 giugno Marta compirà 8 anni. Ne ha percorsa di strada da quel 5% di possibilità di sopravvivenza. Intende percorrerne ancora e intende farlo sulle proprie gambe, continuando a credere in sé stessa e nei propri mezzi, grazie all’amore incondizionato dei suoi genitori e al suo speciale aiuto robotico. E allora, Marta, tanti auguri. Siamo sicuri che il tuo più grande desiderio si realizzerà.

Papà: “Marta cosa vorresti per il tuo compleanno? Vorresti camminare?”

Marta: “Papà, io non voglio camminare. Io voglio ballare!”